வலது காலுக்கு பதில் இடது காலில் அறுவை சிகிச்சை; நெல்லையில் பள்ளி மாணவனுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்
டென்ஷனில் மாற்றி செய்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் அலட்சியமாக பதிலளித்ததால் மாணவனின் பெற்றோர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
Published : November 24, 2026 at 9:54 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 10:02 AM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில், பள்ளி மாணவனுக்கு வலது காலுக்கு பதில் இடது காலில் அறுவை சிகிச்சை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் சுத்தமல்லி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஷேக் அப்துல் சலாம். இவர் எலெக்ட்ரீசியனாகப் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது மகன் ரஹீம் (வயது 15). இவர் அப்பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு ரஹீம் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட விபத்தில் சிக்கி, அவரது காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, கடந்த நவம்பர் 17-ஆம் தேதி சிகிச்சைக்காக ரஹீம் நெல்லை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் எக்ஸ்ரே, எம்.ஆர்.ஐ மற்றும் சிடி ஸ்கேன் எடுத்துப் பார்த்துள்ளனர். இதில், மாணவனின் வலது கால் மூட்டு பகுதியில் ஜவ்வு விலகியிருப்பது தெரியவந்தது.
வலது காலுக்கு பதில் இடது காலில் அறுவை சிகிச்சை
இதனைத் தொடந்து வலது காலில் மாவுக்கட்டு போட்ட மருத்துவர்கள், அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளனர். அதன்படி, நேற்று (நவம்பர் 23) அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்காக மருத்துவக் குழுவினர் ரஹீமை ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு அழைத்து சென்றனர். அறுவை சிகிச்சை முடிந்து ரஹீம் வெளியே அழைத்து வரப்பட்டபோது, அவரைப் பார்த்த பெற்றோர் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
காயமடைந்த வலது காலுக்குக் பதிலாக, நல்ல நிலையில் இருந்த இடது காலில் மருத்துவர்கள் தவறுதலாக அறுவை சிகிச்சை செய்திருந்தது அப்போது தெரியவந்தது. இதனால் பதற்றமடைந்த மாணவனின் பெற்றோர், சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவரிடம் இதுகுறித்து முறையிட்டனர். அதற்கு அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவர், “டென்ஷனில் மாற்றி செய்துவிட்டேன்” என அலட்சியமாக பதிலளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மருத்துவமனை டீனிடம் புகாரளித்தும் தற்போது வரை உரிய பதில் கிடைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், தவறுதலாக அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட இடது காலில் போடப்பட்டிருந்த கட்டுகளை மருத்துவர்கள் அவசர அவசரமாகப் பிரித்ததால், மாணவன் ரஹீம் வலியால் அவதியடைந்துள்ளார்.
சிறப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை
மருத்துவர்களின் அலட்சியத்தால் பள்ளி மாணவனின் இரண்டு கால்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாணவனின் பெற்றோர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். தவறு செய்த மருத்துவர்கள் மீது மருத்துவமனை நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், இந்தத் தவறுக்கு பொறுப்பேற்று சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்களே தனது மகனை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்து மேல் சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எனவும் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் முதல்வர் செல்வராஜ் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறுகையில், “பள்ளி மாணவனின் வலது காலுக்கு பதிலாக இடது காலில் அறுவை சிகிச்சை செய்த சம்பவம் தொடர்பாக மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் இருந்து விளக்கம் கேட்கப்பட்டது.
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மேலும், இதுதொடர்பாக மதுரை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருந்து சிறப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த குழுவினர் விரைவில் நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்து விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளனர். இந்த விசாரணைக்கு பின் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்களின் மீது துறை ரீதியிலான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மேலும், பள்ளி மாணவனின் உடல் நலம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது” என்று கூறினார். பள்ளி மாணவனின் வலது காலுக்கு பதிலாக இடது காலில் நெல்லை அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.