காய்ச்சலுக்காக மருத்துவமனை சென்ற நபர் உயிரிழப்பு - குடும்பத்தினருக்கு ரூ.25.50 லட்சம் இழப்பீடு தர உத்தரவு
மருத்துவமனையின் சிகிச்சையில் குறைபாடு இருந்ததாகக் கூறி, அவரது குடும்பத்தினர் 1 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கோரி கடந்த 2010-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தனர்.
Published : November 18, 2026 at 11:04 PM IST
சென்னை: காய்ச்சலுக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு 25.50 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடாக வழங்க, ஶ்ரீராமச்சந்திரா மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்கு, தமிழ்நாடு நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையைச் சேர்ந்த சங்கர் என்பவர், கடந்த 2008-ம் ஆண்டு ஜூலை 18-ம் தேதி காய்ச்சல், வாந்தி, தலைவலி உள்ளிட்ட பாதிப்புகளுடன் போரூர் ஸ்ரீராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு டைபாய்டு காய்ச்சல் இருப்பதாகக் கருதி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், காய்ச்சல் தொடர்ந்து நீடித்ததுடன், உடல்நிலையும் மோசமடைந்தது.
இதையடுத்து, ஜூலை 24-ம் தேதி நரம்பியல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டு, மூளைத் தண்டுவட திரவம் பரிசோதிக்கப்பட்டது. மறுநாள் தான் வைரஸ் பாதிப்புக்கான அசைக்ளோவிர் (Acyclovir) மருந்து செலுத்தப்பட்டது. எனினும், சிகிச்சை பலனின்றி ஆகஸ்ட் 10-ம் தேதி சங்கர் உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து, மருத்துவமனையின் சிகிச்சையில் குறைபாடு இருந்ததாகக் கூறி, அவரது குடும்பத்தினர் 1 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கோரி கடந்த 2010-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தனர்.
உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தார் தரப்பில் வாதாடிய வழக்கறிஞர் தேன்மொழி சிவபெருமாள், நோயாளியின் உடல்நிலை மோசமடைந்தும் உரிய பரிசோதனைகள், நிபுணர்களின் ஆலோசனைகள் மற்றும் சிகிச்சைகளை மருத்துவமனை தாமதப்படுத்தியதாகவும், மூளை அழற்சிக்கான வைரஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகளை உரிய நேரத்தில் வழங்காததால் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதாகவும் வாதிட்டார்.
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இதை எதிர்த்து மருத்துவமனை சார்பில் வாதிட்ட வழக்கறிஞர் ஆர்.பார்த்தசாரதி, நோயாளிக்கு உரிய பரிசோதனைகளும் சிகிச்சைகளும் தொடர்ந்து அளிக்கப்பட்டதாகவும், உடல்நிலை பாதிப்புகளுக்கு ஏற்ப நிபுணர்களின் ஆலோசனையுடன் சிகிச்சை மாற்றப்பட்டதாகவும், மருத்துவச் சேவையில் எந்தக் குறைபாடும் இல்லை என்றும் வாதிட்டார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த ஆணையத் தலைவர் நீதிபதி ஆர். சுப்பையா, நோயாளியின் உடல்நிலையில் ஏற்பட்ட முக்கியமான மாற்றங்களை மருத்துவமனை உரிய முறையில் மறுமதிப்பீடு செய்யவில்லை என்றும், நரம்பியல் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட பின்னரும் அசைக்ளோவிர் மருந்து செலுத்துவதில் ஏற்பட்ட தாமதத்துக்கு மருத்துவமனை தரப்பில் உரிய விளக்கம் அளிக்கவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், எம்.ஆர்.ஐ பரிசோதனை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த சில பாதிப்புகள், இறப்புக்கான காரணத்தில் 'இயல்பானது' எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த முரண்பாட்டையும் மருத்துவமனை தரப்பில் விளக்க தவறிவிட்டது என ஆணையம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இதையடுத்து, மருத்துவச் சேவைக் குறைபாட்டால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு இழப்பீடாக 25 லட்சம் ரூபாயும், வழக்குச் செலவுக்காக 50 ஆயிரம் ரூபாயும் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு 8 வாரங்களுக்குள் வழங்க மருத்துவமனைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. தவறினால் ஆண்டுக்கு 9 சதவீத வட்டியுடன் தொகையைச் செலுத்தவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.