அரசு அலுவலர்களுக்கான மருத்துவக் காப்பீடு- கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் சங்கம் அரசுக்கு கோரிக்கை
புதிதாக மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை வரும் ஜூலை 01 முதல் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியிருப்பதாக தமிழ்நாடு கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : June 16, 2026 at 5:28 PM IST
சென்னை: மத்திய அரசின் இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் வாசுதேவன், சங்கத்தின் நிறுவனர் போசு சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது அவர்கள், "தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஓய்வுப் பெற்ற அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு குழுக் காப்பீட்டுத் திட்ட அடிப்படையில் 2008- ஆம் ஆண்டு முதல் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தினை அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. மாதந்தோறும் ஊதியம், ஓய்வூதியத்தில் இருந்து ஒரு தொகையினைப் பிடித்து தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் கொடுத்து காசில்லா மருத்துவம் தரப்படும் என்று அரசு உத்தரவிட்டு நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது.
யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்திடம் வரும் ஜூன் 30- ஆம் தேதி வரை நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் எந்தவொரு மருத்துவமனையிலும் காசில்லாமல் மருத்துவம் பார்ப்பது இல்லை. தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவ அட்டையினை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. முன்பணம் கட்டச்சொல்லிவிட்டு பின்னர் அரசிடம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று தனியார் மருத்துவமனைகள் கூறுகின்றனர்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முதன்முதலாகப் பதவி ஏற்கும்போது ஊழலற்ற நேர்மையான நிர்வாகத்தை தருவேன் என்று மக்கள் முன் உறுதி எடுத்துள்ளார். எனவே ஜூன் 30- ஆம் தேதிக்குள் முடிவெடுத்து புதிதாக மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை ஜூலை 01- ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் பல இப்போது தனியார் மூலமாக செயல்பட்டு வருவதால் எந்த நிறுவனத்தில் சேர வேண்டும் என்பதை அந்தந்த அரசு அலுவலர், ஓய்வு பெற்ற அரசு அலுவலர், ஆசிரியர்களின் விருப்பத்திற்கே விட்டுவிட வேண்டும்.
இது குழுக்காப்பீட்டுத் திட்டம், பயனுள்ளது என்பது உண்மை தான் என்றாலும் தனியாரிடம் கொடுக்காமல் அரசே ஏற்று நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. மாதந்தோறும் பணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை. எனவே மத்திய அரசுத் திட்டத்தை மாநில அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வு பெற்ற அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியருக்கும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இதில் வயது வரம்பு உள்ளது. அதன்படி உள்ளவர்களை இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன்பெற தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட வேண்டும்.
மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தினை கண்டிப்பாக நடைமுறைப்படுத்தித்தான் தீர வேண்டும் என அரசு கருதினால் அரசு மருத்துவமனைகளை மேம்படுத்தி ஒவ்வொரு மருத்துவமனையிலும் அரசு அலுவலர், ஆசிரியர் ஓய்வுப் பெற்ற அரசு அலுவலர், ஆசிரியருக்கு தனி சிறப்பு வார்டுகள் உருவாக்கி அரசு மருத்துவ வசதி தர வேண்டும். பிடித்தம் செய்யும் தொகையினை அரசு மருத்துவமனைகளை மேம்படுத்த பயன்படுத்திட வேண்டும்.
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மருத்துவத் திட்டத்தினை செயல்படுத்திட ஒரு உயர்மட்டக் குழுவினை மாநில, மாவட்ட, வட்ட அளவில் உருவாக்கி அதில் அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வுப் பெற்ற அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், பிரதிநிதிகளையும் உறுப்பினர்களாகச் சேர்க்க வேண்டும். ஓய்வு பெறுவோர் இறந்தால் அவர்கள் குடும்ப நல நிதியாக தற்போது ரூபாய் 50,000 மட்டும் வழங்கப்படுகிறது. பணிபுரிபவர்கள் இறந்தால் வழங்கப்படும் குடும்ப நல நிதிக்கு இணையாக ஓய்வு பெற்றவர்கள் இறந்தாலும் ரூபாய் 1,50,000 வழங்க வேண்டும். மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் வெளிப்படைத் தன்மையுடன் செயல்படுவதைக் கண்காணிக்க மாநில அளவில் உயர்மட்டக் கண்காணிப்புக் குழு ஒன்று அமைக்க வேண்டும். இந்த குழுவில் சமூக அக்கறையோடு செயல்படும் சங்க ஆர்வலர்களை உறுப்பினர்களாக நியமிக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர்.