கோழியின் நோய் முட்டையில் எதிரொலிக்கும்... பறவைக் காய்ச்சல் நெருங்காமல் இருக்க நிபுணர்கள் அறிவுரை!
பறவைக் காய்ச்சல் 3 நிலைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் நிலை ஏ, பி ஆகியவற்றிக்கு பரிசோதனை செய்யத் தேவையில்லை. நிலை சி-க்கு மட்டும் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
Published : February 13, 2026 at 7:39 PM IST
- By எஸ். ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: காகங்களை தாக்கியுள்ள பறவைக் காய்ச்சல் மனிதர்களிடம் பரவாமல் இருக்க என்ன செய்வது? என்பதை குறித்து மருத்துவ நிபுணர்கள் விளக்கியுள்ளனர்.
சென்னை அடையாறு பகுதியில் கடந்த மாதம் திடீரென ஆங்காங்கே காகங்கள் செத்து விழுந்தன. இதனை கண்ட பொதுமக்களும், மாநகராட்சி அதிகாரிகளும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். விபரீதத்தை உணர்ந்த அதிகாரிகள், இறந்த காகங்களை மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தின் தலைநகர் போபாலில் உள்ள விலங்குகள் நோய் ஆராய்ச்சி தேசிய நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு, இறந்த காகங்கள் பறவைக் காய்ச்சல் என அழைக்கப்படும் எச்5என்1 (H5N1) ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து, விலங்குகள் நோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தது.
இதையடுத்து, தமிழ்நாடு அரசின் கால்நடை பராமரிப்பு துறை இயக்குநரகம், காகங்கள் இறப்பு குறித்த கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியது. மேலும் அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, ஆந்திராவின் சித்தூர் மாவட்டத்திலும் பறவை காய்ச்சல் பரவல் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதால், எல்லைகளில் சோதனைச் சாவடிகள் அமைத்து கண்காணிக்கத் தொடங்கியது.
காகங்களுக்கு ஏன் பரவியது?
காகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வசிக்காமல், பல்வேறு இடங்களுக்கும் பறந்து செல்லக் கூடியவை. ஒரு காகம் தினமும் சுமார் 20 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை பறக்கும் தன்மை கொண்டது. இதனால், ஒரு காகத்திற்கு நோய் ஏற்பட்டால் அது மற்ற பறவைகளுக்கும் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
இந்நிலையில் சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, சேலம், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, மதுரை, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் காகங்களின் இறப்புகள் பதிவாகின. தமிழ்நாடு முழுவதும் இதுவரை 100-க்கும் மேற்பட்ட காகங்களின் உடல்களை புதைத்திருப்பதாக கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பொதுவாக, பறவைகள் மற்றும் மனிதர்களை தாக்கும் ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா எனப்படும் பறவை காய்ச்சல், RT-PCR பரிசாேதனை மூலம் கண்டறியப்படுகிறது. மனிதர்களுக்கு பறவை காய்ச்சல் வந்தால் அதன் அறிகுறிகளாக காய்ச்சல், இருமல், மூச்சுத் திணறல் போன்றவை இருக்கும்.
தற்போது காகங்களை தொடர்ந்து கோழிகளிடம் இந்த தொற்று பரவவில்லை. இருப்பினும், அதனை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் அரசு வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் முன் கூட்டியே சிறப்பு வார்டுகளும் துவக்கப்பட்டுள்ளன. பரிசோதனை செய்வதற்கான வசதிகளும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வர் கவிதா ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், '' தமிழ்நாடு அரசு பறவைக் காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தி உள்ளது. மேலும் அரசின் சார்பில் நோய் கண்டறியவும், சிகிச்சை அளிப்பதற்கும் வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அரசு மருத்துவமனைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. பறவைக் காய்ச்சல் 3 நிலைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் நிலை ஏ, பி ஆகியவற்றிக்கு பரிசோதனை செய்யத் தேவையில்லை. நிலை சி-க்கு மட்டும் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். கோவிட் பரிசோதனை போல இதற்கும் ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனைத் தான் செய்ய உள்ளோம்.
எச்5என்1 அறிகுறிகள்
வழக்கமாக 'எச்1என்1' பரிசோதனை செய்வோம். தற்போது எச்5என்1 வைரஸ் பாதிப்பு வந்துள்ளது. அதனால் எந்த வகை என்பதை அறிவதற்கு புனேவிற்கு அனுப்பி பரிசோதனை செய்ய வேண்டி இருக்கும். ஆனால் பாதிப்பு வந்தால், கோவிட் போன்று பரிசோதனைக்கு மாதிரிகள் எடுத்து சென்னை கிண்டியில் உள்ள கிங்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டிற்கு அனுப்பி விடுவோம். எச்5என்1 வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு காய்ச்சல், சளி போன்ற அறிகுறிகள் இருக்கும். அதிகபட்சமாக மூச்சுத்திணறல் இருந்தால் மட்டும் தான் பரிசோதனை செய்யப்படும். அதில் வைரஸ் தொற்று இருந்தால் மாதிரிகளை புனே ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைப்போம்.
எதையும் வேக வைத்து சாப்பிடுவது நல்லது
தமிழ்நாட்டில் பறவைக் காய்சலால் மனிதர்களுக்கு பாதிப்பு என்பது கிடையாது. காகங்களுக்கு மட்டும் தான் உறுதி செய்துள்ளதாக கூறியுள்ளனர். எனவே பதற்றம் எதுவும் தேவையில்லை. எந்த காலத்திலும் உணவை வேக வைத்து சாப்பிடுவது நல்லது. முட்டையில் கீறல் இருந்தால், அதில் பாக்டீரியா மட்டும் இல்லாமல் வைரஸ்களும் செல்லலாம். எனவே எப்போதும் முட்டையை வேக வைத்து சாப்பிடுவது நல்லது. கோழிக்கு நோய் பாதிப்பு இருந்தால் முட்டையின் மூலம் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. முட்டையில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் 12 முதல் 24 மணி நேரத்திற்குள் வெப்பத்தில் இருந்தால் இறந்து விடும்.
எச்5என்1 என்பது எச்சில் மூலம் பரவும் வைரஸ் என்பதால், அதற்கான வழிமுறைகளை கடைபிடித்தால் போதுமானது. எனவே முட்டையை வேக வைத்து சாப்பிட வேண்டும். இறந்த காகத்தில் இருந்து மட்டும் தான் எச்5என்1 கண்டுபிடித்துள்ளனர். மனிதர்களுக்கோ, கோழிகளுக்கோ பாதிப்பு இருப்பது குறித்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை'' என தெரிவித்தார்.
முட்டையை எப்படி சாப்பிட வேண்டும்?
அதே போல, ஊட்டச்சத்து நிபுணர் விஜயஸ்ரீ கூறுகையில், ''பொதுவாகவே முட்டையில் நிறைய நுண்ணுயிர், பாக்டீரியா உள்ளன. அதனால் முட்டையை வேக வைத்துத் தான் சாப்பிட வேண்டும் என கூறுவர். ஆஃப் பாயில் செய்தோ அல்லது பச்சை முட்டையை குடிப்பதோ நல்லது இல்லை. இது பறவைக் காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கை மட்டுமல்லாமல், வழக்கமாகவே முட்டையை வேகவைத்து சாப்பிடுவது தான் உடலுக்கு நல்லது. முட்டையை வேக வைக்கும் போது 2 முறைகளை கடைபிடிக்கின்றனர். கொதிக்கும் தண்ணீரில் 100 டிகிரிக்கு கீழ் அதிக நேரம் வேக வைப்பது, மற்றொரு முறை அதிக வெப்பத்தில் குறைந்த நேரம் வேக வைப்பது.
ஆஃப் பாயில் பொதுவாகவே ஆபத்து...
பொதுவாக முட்டையை வேக வைத்து மட்டும் சாப்பிடாமல், ஆம்லெட் , ஆஃப் பாயில் போட்டு சாப்பிடுகிறோம். முட்டையில் உள்ள நூண்ணுயிர் முழுவதுமாக அழிய 10 நிமிடம் 100 டிகிரி வெப்பத்தில் வேக வைக்க வேண்டும். 100 டிகிரி வெப்பத்தில் எந்த உணவை சமைத்தாலும் 5 நிமிடத்தில் பாக்டீரியா இறந்து விடும். ஆஃப் பாயில் ஒரு புறம் வேக வைக்காமல் சாப்பிடுவது சரியானது கிடையாது. இதனால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படலாம். இந்திய முறைப்படி சமையலில் மஞ்சள் போட்டு சமைக்கும் பாேது பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது. முட்டை வாங்கும் பாேது அதில் கீறல் இருக்கிறதா? என்பதையும் பார்த்து வாங்க வேண்டும்.
மேலும், சிக்கன் மற்றும் ஆட்டிறைச்சியை முழுமையாக வேக வைத்து சாப்பிட வேண்டும். சிக்கனை 20 முதல் 30 நிமிடங்கள், மட்டனை 40 முதல் 60 நிமிடங்கள் என வேக வைக்க வேண்டும். அதுவே குக்கரில் 4 அல்லது 5 விசில் வரும் வரையில் நன்றாக வேக வைத்து சாப்பிடுவது கிருமித் தொற்றைத் தவிர்க்க உதவும். '' என்றார்.