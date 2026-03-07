மருத்துவத்துறை ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் 47,097 பேர் இதுவரை பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 7, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: மே மாதம் முதல் மருத்துவத் துறையில் உள்ள 41,000 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் பயன் பெறும் வகையில் 2026- 2027-ஆம் ஆண்டிற்கான ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும் என்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், 115 மருத்துவ அலுவலர்கள், 83 கண் மருத்துவ உதவியாளர்கள், 75 ஆய்வக நுட்புணர்கள் ஆகியோருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார். அத்துடன், 2024-2025-ஆம் ஆண்டுக்கான மாநில அளவிலான சிறந்த குடும்ப நல செயல்பாடுகளுக்கான விருதுகளை அலுவலர்களுக்கு வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், "ஒவ்வொரு முறையும் இது போல் சட்டப் போராட்டங்கள் நடத்த வேண்டியுள்ளது. வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையாக மருத்துவக் கட்டமைப்பினைக் கொண்டு வருவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அதற்காக நீங்களும் உழைக்க வேண்டும். திமுக அரசு பொறுப்பெற்ற பின்பு பணி நியமன ஆணைகள், பதவி உயர்வு, புதிய பணியிடங்களை உருவாக்குதல் என அனைத்தும் வெளிப்படைத் தன்மையோடு நடைபெறுகிறது.
தொடர் ஆய்வு மேற்கொண்டு காலியாக உள்ள பணியிடங்களை முழுவதும் நிரப்பியுள்ளோம். 5 ஆண்டுகளில் 47,097 பேர் இதுவரை பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மருத்துவத் துறை வரலாற்றில் இதுவே முதன்முறையாகும். மருத்துவத் துறையில் 17,780 பணியிடங்கள் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 59,985 பேர் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் பணியிட மாறுதலைப் பெற்றுள்ளனர்.
புதிய பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் போது கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவது தமிழ்நாட்டில் தான். 299 முதுநிலை மருத்துவர்களுக்கு வரும் மார்ச் 11- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பணி நியமன ஆணையை வழங்கவுள்ளார்.
மருத்துவத் துறையில் உள்ள 41,000 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் பயன்பெறும் வகையில் 2026-2027-ஆம் ஆண்டிற்கான ஊதியம் மே மாதம் முதல் உயரவுள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கூடுதலாக ரூபாய் 169 கோடி செலவாகும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
நிகழ்ச்சியில் மருத்துவத் துறை அதிகாரிகள், மருத்துவமனையின் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருத்துவ அலுவலர்கள், ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.