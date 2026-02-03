வெளிநாட்டில் கருவின் பாலினத்தை அறிந்துகொள்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை
Published : February 3, 2026 at 9:58 PM IST
சென்னை: கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா? பெண்ணா? என வெளிநாடுகளுக்கு சென்று ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து கருவின் பாலினத்தை தெரிவிப்பவர்கள் மீது சட்ட ரீதியாக கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்க தமிழக அரசிற்கு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை பரிந்துரை செய்துள்ளது.
இது குறித்து மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், கருவுறுதலுக்கு முன்பாக மற்றும் பிறப்பிற்கு முந்தைய கருவின் தன்மை அறியும் தொழில்நுட்பமுறைகள் (பாலின தேர்வை தடை செய்தல்) சட்டம் 1994 -ன் பிரிவு 16(A)-ன் படி அமைக்கப் பெற்ற மாநில மேற்பார்வை குழு (PCPNDT-State Supervisory Board) கூட்டம் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தலைமையில் தலைமை செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் செந்தில்குமார் முன்னிலையில் இச்சட்ட செயல்பாடுகள் தொடர்பாக ஆய்வு நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அதன் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர். முதலில் 1994 -ல் பெண் குழந்தைகள் கருக்கலைப்பை தடுக்கும் நோக்கில் இயற்றப்பட்ட இச்சட்டமானது 2003 -ல் திருத்தம் செய்யப்பட்டு கருவுறுதலுக்கு முன் பாலினத் தேர்வை தடை செய்யும் முறைகளும் (Pre Conception) இச்சட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டன.
தமிழ்நாட்டில் PCPNDT 1994 – சட்டத்தின் படி 1727 அரசு மையங்கள், 7343 தனியார் பரிசோதனை மையங்கள் என, மொத்தம் 9070 பதிவு பெற்ற ஸ்கேன் நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. வெளிநாடுகளுக்கு சென்று ஸ்கேன் பரிசோதனை மேற்கொண்டு கருவின் பாலினத்தை தெரிவிக்கும் இந்தியர்கள் மீது சட்ட ரீதியாக கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டு 2025இல் சட்ட விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்ட 15 ஸ்கேன் மையங்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மேலும், 38 மாவட்டங்களில் உள்ள ஆலோசனைக் குழுக்கள் மூலம் 1747 விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு 1608 மையங்கள் 2025 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே ஆண்டில் 15 சட்ட நடவடிக்கைகள் விதி மீறுபவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பாலினம் விகிதம் 2021-22ம் ஆண்டில் 934 என இருந்தது. தற்போது 2025-26ம் ஆண்டில் 941 என உயர்ந்துள்ளது.
மாநில மேற்பார்வைக் குழுவினை வலுப்படுத்தி, அதன் செயல்பாடுகளை பயனுள்ளதாக அமல்படுத்துவதன் மூலம் மாநிலத்தின் பெண் சிசுக்கொலைகள் குறைந்து, பெண்களின் பாலின விகிதம் மேம்படும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.