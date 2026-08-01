சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் குடியிருப்பு வளாகத்தில் புதிய மருந்தகம் - சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் திறந்துவைப்பு
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் குடியிருப்பு வளாகத்திற்குள் செல்லும் சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளதால், புதிய சாலை அமைக்கும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : August 1, 2026 at 3:20 PM IST
சென்னை: சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் குடியிருப்பு வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மருந்தகம் மற்றும் நவீன உடற்பயிற்சி கூடத்தை சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் திறந்து வைத்தார்.
சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் குடியிருப்பு வளாகத்தில் ரூ.1 கோடியே 75 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மருந்தகம் மற்றும் நவீன உடற்பயிற்சி கூடத்தை சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் இன்று (ஆக.01) திறந்து வைத்தார். அதைத் தொடர்ந்து, மருந்தகம் மற்றும் உடற்பயிற்சிக் கூடத்தின் செயல்பாடுகளைப் பார்வையிட்டும், அவற்றின் வசதிகள் மற்றும் பயன்பாடுகள் குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் குடியிருப்பு வளாகங்களில் நிலவும் குறைபாடுகள் குறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கோரிக்கையை ஏற்ற முதலமைச்சர் விஜய், வளாக மேம்பாட்டு பணிகளுக்காக ரூபாய் 23 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்தார். இதுதொடர்பாக மே 02-ஆம் தேதி எனது தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது மேம்பாட்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கும் அறைகள் முறையாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் அரசு முழு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. பல உறுப்பினர்கள் தங்களது அறைகளில் அடிப்படை வசதிகள் தொடர்பாக புகார் அளித்துள்ள நிலையில், அவற்றிற்கு தீர்வுக் காணும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரின் அறையிலும் ஏதேனும் அடிப்படை வசதி குறைபாடு இருந்தால் சம்மந்தப்பட்டத் துறை அதிகாரிகளிடம் நேரடியாகப் புகார் அளிக்கலாம்.
ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் கீழ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வளாகத்தில் புதிய நவீன மருந்தகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 24 மணி நேரமும் செயல்படும், இந்த மருந்தகத்தில் நவீன மருத்துவ உபகரணங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டால் உடனடியாகச் சிகிச்சை அளிக்கும் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவர்களுடன் வருபவர்களுக்கும் தேவையான மருத்துவ உதவி வழங்கப்படும்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மன அழுத்தமின்றி ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் நவீன உடற்பயிற்சிக் கூடமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காக தகுதியான உடற்பயிற்சி பயிற்சியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கியிருக்கும் காலங்களில் உடற்பயிற்சிக் கூடம் முழுமையாக செயல்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தேவைக்கேற்பக் கூடுதல் நேரமும் ஒதுக்கப்படும்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கும் விடுதிகள் சுத்தமாகவும், சுகாதாரமான முறையிலும், மகிழ்ச்சியுடன் பயன்படுத்தும் வகையிலும் பராமரிக்கப்படுவதை உறுதிச் செய்ய தொடர்ந்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும். இந்தப் பணிகள் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படுகிறதா? என்பதை கண்காணிப்பதற்காகவே இன்று மூன்றாவது முறையாக இந்த வளாகத்திற்கு வந்துள்ளேன்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது கருத்துகள் மற்றும் கோரிக்கைகளைத் தொடர்ந்து தெரிவிக்கலாம். சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் குடியிருப்பு வளாகத்திற்குள் செல்லும் சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளதால், அவற்றை சீரமைத்து புதிய சாலைகள் அமைப்பதற்கான டெண்டர்கள் விடப்பட்டுள்ளன. அந்தப் பணிகளும் விரைவில் தொடங்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.