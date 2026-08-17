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வீடு புகுந்து சகோதரரை தாக்கியதாக புகார்: அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு உயர்நீதிமன்றம் புதிய உத்தரவு

சமரசம் செய்ய முடியாத குற்றச்சாட்டுக்களின் கீழ் பதியப்பட்ட வழக்கை, சமரச தீர்வு மையத்துக்கு அனுப்ப முடியாது என்ற உத்தரவு ஏற்கெனவே உள்ளதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

அமைச்சர் மரிய வில்சன்
அமைச்சர் மரிய வில்சன் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 5:07 PM IST

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சென்னை: வீடு புகுந்து தம்பியை தாக்கியதாக எழுந்த புகாரில், வழக்கை சமரச தீர்வு மையத்திற்கு அனுப்பலாம் என்பதற்கான உத்தரவு நகல்களை சமர்ப்பிக்குமாறு அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சமரசம் செய்ய முடியாத குற்றச்சாட்டுக்களின் கீழ் பதியப்பட்ட வழக்கை, சமரச தீர்வு மையத்துக்கு அனுப்ப முடியாது என்ற உத்தரவு ஏற்கெனவே உள்ளதாகவும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழக நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தேதி புதுச்சேரி, எழில் நகரில் வசித்து வரும் அவரது சகோதரர் மரிய குலோத் வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்து மரிய குலோத் மற்றும் அவரது மனைவி கரோலின் ஆகியோரை தாக்கியதாக லாஸ்பேட்டை காவல் துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்திருந்தனர்‌.

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புதுச்சேரி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி அமைச்சர் மரிய வில்சன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த வழக்கில், சமரச தீர்வு மையத்தை அணுகி தீர்வு காணலாம் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஜூன் மாதம் 9 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது.

அதன்படி, நான்கு முறை சமரச தீர்வு மையத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடந்த நிலையில், அமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்த மனு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, அமைச்சர் மரிய வில்சன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்த பிரச்சனையில் சமரச தீர்வு மையத்தில் அடுத்த வாரத்தில் தீர்வு எட்டப்படும் என்று தெரிவித்தார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன், "சமரசம் செய்து கொள்ள முடியாத குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் பதிவு செய்துள்ள இந்த வழக்கை சமரச தீர்வு மையத்துக்கு அனுப்ப முடியாது என உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

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இது போன்ற வழக்குகளை சமரச தீர்வு மையத்துக்கு அனுப்பலாம் என கடந்த கால உத்தரவுகள் ஏதாவது இருந்தால் அதை மரியவில்சன் தரப்பு சமர்ப்பிக்கலாம்" என்று உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

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MINISTER MARIA WILSON
MADRAS HIGH COURT
MEDIATION CENTRE
அமைச்சர் மரிய வில்சன்
MHC ORDER TO MARIA WILSON

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