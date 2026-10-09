ஒரு வழக்கில் யார் குற்றவாளி, யார் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதை ஊடகங்கள் முடிவு செய்ய முடியாது - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் காட்டம்
சிறுமிகள் தொடர்பான காணொளிகளை செய்திகளில் வெளியிட அனுமதித்தால், அது உலகம் முழுவதும் சென்றடைய வாய்ப்பாக அமையும். ஏன் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியே கூட எதிர்காலத்தில் பார்க்கவும் வாய்ப்புள்ளது என்று நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : October 9, 2026 at 9:37 PM IST
சென்னை: ஒரு வழக்கில் யார் குற்றவாளி? யார் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்? என்பதை பத்திரிக்கைகள் விவாதம் மூலமாக முடிவு செய்ய முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த புகாரில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவருடன் சிறுமிகள் இருக்கும் காணொளி காட்சிகள் ஊடகங்களில் வெளியாகின. மேலும், அதன் அடிப்படையில் விவாதமும் நடத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து இந்த வழக்கு தொடர்பான காட்சிகளை வெளியிடவும், ஊடகங்களில் விவாதம் நடத்தவும் தடை விதிக்கக்கோரி, 'துளிர்' அறக்கட்டளை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. அந்த வழக்கில் காணொளிகளை மார்ப் செய்து வெளியிடவும், விவாதம் நடத்தவும் பத்திரி கைகளுக்கு பொதுவான தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (அக்.9) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தனியார் செய்தி நிறுவனம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், செய்தி நிறுவனம் செய்திகளை வெளியிடுவதில் உள்ள சுதந்திரம் குறித்து வாதம் செய்தார். சில குறிப்பிட்ட பிரிவுகளை தவிர மற்ற வழக்குகளுக்கு காணொளி விசாரணை என்பது தேவையில்லை எனத் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ”முக்கிய வழக்குகளில் நீதிமன்றங்களில் சில ரகசிய தகவல்கள் தொடர்பாக நடைபெற்று வரும் விசாரணையை, எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் வெளிப்படையாக அதை பத்திரிகைகள் வெளியிட அனுமதித்தால் அது விசாரணையை நேரடியாக பாதிக்காதா?
எல்லா விசாரணையையும் வெளிப்படையாக நடத்தினால், காணொளி விசாரணை என்பதற்கு அர்த்தமே இல்லாமல் ஆகிவிடாதா? ஒருவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும்போது அவர் தொடர்பான பெயர் மற்றும் மற்ற விவரங்களை வெளியிட்டால் அது அவரது எதிர்காலத்தையே பாதிக்கும். சிறுமிகள் தொடர்பான வழக்கில் நாம் இன்னும் கூடுதல் கவனமாக கையாள வேண்டும். போக்சோ வழக்கு விசாரணையை பொதுவாக நடத்த உத்தரவிட முடியாது.
சிறுமிகள் தொடர்பான காணொளிகளை செய்திகளில் வெளியிட அனுமதித்தால், அது உலகம் முழுவதும் சென்றடைய வாய்ப்பாக அமையும். ஏன் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியே கூட எதிர்காலத்தில் பார்க்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
இந்தியாவில் சட்டத்தை மீறி செயல்பட முடியாது. சட்டத்திற்கு உட்பட்டுதான் அனைவரும் செயல்பட வேண்டும். பத்திரிக்கைகள்தான், வீரமணி சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக செய்திகள் வெளியிட்டன.
அப்படி இருக்கும்போது, அதுதொடர்பான காணொளியை வெளியிட்டால் அது வழக்கை பாதிக்காதா? பத்திரிக்கை சுதந்திரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிடவில்லை. ஆனால், அதற்கு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன என்பதை மறந்து விடக்கூடாது.
யார் குற்றவாளி? யார் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்? என்பதை பத்திரிகைகள் முடிவு செய்யக்கூடாது. நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்திருந்தால் அவரை குற்றவாளியாக முடிவு செய்து விடுவதா?” என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு விசாரணையை அக்.15ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.