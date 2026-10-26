அர்னாப் புயல் எதிரொலி: விசைப்படகுகள் உடனடியாக கரை திரும்ப உத்தரவு
அர்னாப் புயல், அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி முற்பகலில் பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினம் இடையே ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைப் பகுதிகளைக் கடக்க வாய்ப்புள்ளது.
Published : October 26, 2026 at 1:31 PM IST
சென்னை: வங்கக் கடலில் உருவான ’அர்னாப்’ புயல் தீவிரப் புயலாக வலுப் பெற வாய்ப்புள்ளதால், தமிழ்நாட்டில் கிழக்குக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் இருந்து ஆழ் கடலுக்கு சென்றுள்ள விசைப்படகுகள் அனைத்தும் உடனடியாகக் கரைக்கு திரும்புமாறு தமிழ்நாடு மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மறு உத்தரவு வரும் வரை மீனவர்கள் யாரும் மீன் பிடிக்கக் கடலுக்குச் செல்லக் கூடாது என்றும் மீன் வளத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கக் கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம், இன்று காலை நிலவரப்படி அர்னாப் (Arnab) எனப் பெயரிடப்பட்டு, புயலாக வலுப் பெற்றுள்ளது. இந்தப் புயல் மேற்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி நள்ளிரவுக்குள் தீவிரப் புயலாகவும், நாளை அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி மிகத் தீவிரப் புயலாகவும் வலுப் பெற வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தொடர்ந்து வடமேற்கு திசையில் நகரும் அர்னாப் புயல், அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி முற்பகலில் ஒடிசாவின் பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினம் இடையே ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைப் பகுதிகளை கடக்க வாய்ப்புள்ளது. அப்போது மணிக்கு 115 முதல் 125 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக் கூடும் என்றும், இடையிடையே மணிக்கு 140 கி.மீ. வேகத்தில் பலத்த காற்று வீச வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு ஒடிசா கடலோரப் பகுதிகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலையில் வங்கக் கடலில் புயல் வலுப் பெற உள்ள நிலையில், கடலில் நிலவும் வானிலை மாற்றங்களைக் கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாட்டின் கிழக்குக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் இருந்து ஆழ்கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் சென்றுள்ள சென்றுள்ள விசைப்படகுகள் அனைத்தும் உடனடியாகக் கரை திரும்புமாறு தமிழ்நாடு அரசின் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மேலும், மீன்வளத் துறையிடம் இருந்து மறு உத்தரவு வரும் வரை மீனவர்கள் யாரும் மீன்பிடிக்கக் கடலுக்குச் செல்லக் கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்த அறிவுறுத்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.