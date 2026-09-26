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மதுபோதையில் நண்பனை கொன்ற பைக் மெக்கானிக் கைது

வாயில் அதிகபடியான மணல் போடப்பட்டதால் வசந்தகுமார் உயிரிழந்தது பிரேதப் பரிசோதனையில் கண்டறியப்பட்டது.

ஆவடி காவல் நிலையம்
ஆவடி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 3:40 PM IST

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திருவள்ளூர்: மது போதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் நண்பனை கொன்ற பைக் மெக்கானிக்கை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியை அடுத்த கண்ணப்பாளையம் ஏரிக்கரை பகுதியில் கடந்த 21-ஆம் தேதி ஆண் சடலம் ஒன்று கிடப்பதாக போலீசாருக்கு பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின் பேரில் அங்கு சென்ற போலீசார் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சந்தேக மரணம் பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

கொலை செய்யப்பட்ட டெய்லர் வசந்தகுமார்
கொலை செய்யப்பட்ட டெய்லர் வசந்தகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதற்கட்ட விசாரணையில், சடலமாக கண்டறியப்பட்ட நபர் கண்ணப்பாளையம், ஒத்தவடை தெருவைச் சேர்ந்த டெய்லர் வசந்தகுமார் (47) என்பது தெரியவந்தது. இதனிடையே, வாயில் அதிகபடியான மணல் போடப்பட்டதால் வசந்தகுமார் உயிரிழந்தது பிரேதப் பரிசோதனையில் கண்டறியப்பட்டது.

இதனையடுத்து, சந்தேகத்தின் பேரில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மதன் (30) என்ற பைக் மெக்கானிக்கை போலீசார் பிடித்து விசாரித்தனர். அதில், வசந்தகுமாரும், மதனும் கடந்த 20-ஆம் தேதி இரவு, கண்ணப்பாளையம் ஏரிக்கரையில் ஒன்றாக மது அருந்தியது தெரியவந்தது.

கைது செய்யப்பட்ட மெக்கானிக் மதன்
கைது செய்யப்பட்ட மெக்கானிக் மதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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அப்போது, கூடுதலாக மது வாங்கி வருவது தொடர்பாக இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அதில், ஆத்திரமடைந்த மதன், அங்கிருந்த மணலை அள்ளி வசந்தகுமாரின் வாயில் போட்டுவிட்டு அங்கிருந்து சென்றது தெரிந்தது. இதனால், மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு வசந்தகுமார் உயிரிழந்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். இதையடுத்து, இந்த வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றிய போலீசார் மதனை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

AVADI MURDER ISSUE
MECHANIC MURDERED TAILOR
ஆவடி கொலை வழக்கு
டெய்லரை கொன்ற மெக்கானிக்
STUFFING SAND INTO MOUTH TO DEATH

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