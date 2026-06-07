கோவையில் பெரியார் அறிவுலகத்தை விரைவில் திறக்க நடவடிக்கை; அமைச்சர் சம்பத் குமார் உறுதி
மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்ற தவெக அரசின் ஆட்சியை யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று அமைச்சர் சம்பத் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 7, 2026 at 4:22 PM IST
கோவை: கோவையில் கட்டப்பட்டுள்ள பெரியார் அறிவுலகத்தை விரைவில் திறப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் சம்பத்குமார் உறுதி அளித்துள்ளார்.
கோவை காந்திபுரம் நஞ்சப்பா சாலையில் உள்ள பழைய மத்திய சிறை வளாகப் பகுதியில் 'பெரியார் அறிவுலகம்' என்ற பெயரில், 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பிரம்மாண்ட அறிவுசார் மையம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. சுமார் 6.98 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 7 தளங்களுடன் கட்டப்பட்டு வரும் இந்த அறிவுசார் மையத்தில் நூலகம், அறிவு வளர்ச்சி மையம் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கட்டிடத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் குடிமராமத்து பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடைந்து, தற்போது இறுதிக்கட்டப் பணிகள் மிகத்தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
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சமீபத்தில் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள், இந்த மையத்திற்கு நேரில் சென்று பணிகளின் தரம் குறித்து விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், கோவை கணபதி பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள தனியார் மருத்துவமனையை தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோ் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் இன்று திறந்து வைத்தார்.
பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், பெரியார் அறிவுலகத்தை மிக விரைவில் திறப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், "நான் 47 ஆண்டுகள் கோவையில் வாழ்ந்துள்ளேன். கோவைக்கு தேவையானவற்றைக் கொண்டு வருவேன் என்றார். கல்வி, மருத்துவம், தொழில் துறை ஆகியவை வளர்ச்சி அடைவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுப்பேன்.
இனி ஒவ்வொரு நாளும் கோவையை மேம்படுத்தும் வகையிலான அனைத்து திட்டங்களையும் மேற்கொள்வேன். ஒவ்வொரு நாளாக, அதனை பார்க்க போகிறீர்கள். முதலமைச்சரின் நம்பிக்கையை நான் 100 சதவீதம் நிறைவேற்றுவேன்.
கடந்த கால ஆட்சியில்தான் ஊழல்கள் நடந்தன. எனவே ஊழலை ஒழிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். தனியார் பள்ளிகளின் கல்விக் கட்டணம் கண்காணிக்கப்படும்" என்றார்.
தமிழக வெற்றிக் கழக முதல்வரின் நாற்காலி எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆட்டம் காணலாம் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிய கருத்துக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் சம்பத் குமார், "மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்ற ஆட்சி; மக்களின் செல்வாக்கை பெற்ற ஒரு தலைவரை யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது. இனி வரக்கூடிய காலங்களிலும் அவருடைய ஆட்சிதான் தொடரும். நாங்கள் மக்களின் நம்பிக்கையே முழுமையாக பெற்றிருக்கிறோம்." என்றார்
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"கோவை அரசு மருத்துவமனையில் இருதயவியல் துறையில் மருத்துவர்கள் இல்லை என்று கூறி உள்ளனர். மருத்துவமனையில் அதுகுறித்து விசாரித்துவிட்டு மருத்துவர் பணியிடங்களை நிரப்ப தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் அமைச்சர் சம்பத் குமார் உறுதியளித்தார்.