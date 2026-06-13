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வேலூரில் மாம்பழ கூழ் தொழிற்சாலை அமைக்க விரைவில் நடவடிக்கை - அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி

பொதுமக்களுக்கு தரமான மருத்துவச் சேவை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி பேச்சு
அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 3:21 PM IST

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வேலூர்: வேலூர் மாவட்டத்தில் மாம்பழ கூழ் தொழிற்சாலை அமைக்க விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி அறிவித்துள்ளார்.

வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் இன்று (ஜூன் 13) நடைபெற்றது. ஆட்சியர் லீலா அலக்ஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் காதித்துறை அமைச்சர் அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி கலந்து கொண்டார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை, வேளாண்மைத்துறை, பள்ளிக்கல்வித்துறை, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் திட்டம், தாட்கோ உள்ளிட்ட 11 துறைகளின் சார்பில் மொத்தம் 213 பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் 1 கோடியே 64 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி வழங்கினார். அத்துடன் மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளைத் தொய்வின்றி நடத்தவும், விரைந்து முடிக்கவும் அரசு அதிகாரிகளை அறிவுறுத்தினார். எந்தெந்த பகுதிகளில் என்னென்ன வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் நடைபெறுகின்றன என்பது குறித்தும் கேட்டறிந்தார்.

பின்னர் பேசிய அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, "வேலூர் மாவட்ட விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான மாம்பழ கூழ் தொழிற்சாலை அமைப்பது குறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஒடுகத்தூர் பகுதியில் விளைவிக்கப்படும் கத்தரிக்காய், கொய்யா உள்ளிட்ட விளைப்பொருட்களை சந்தைப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

வேலூர் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டம், சாலை வசதிகள் மற்றும் தங்கு தடையின்றி குடிநீர் விநியோகம் போன்ற அடிப்படை தேவைகள் மேம்படுத்தப்படும். மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையில் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்; மகிமண்டலம் பகுதியில் சிப்காட் தொழிற்சாலைகள் அமைப்பது தொடர்பாக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படாத வகையில் ஆய்வுச் செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

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அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, பன்னோக்கு மருத்துவமனை மற்றும் பொது மருத்துவமனைகளின் தேவைகள் குறித்து ஆய்வுச் செய்து, பொதுமக்களுக்கு தரமான மருத்துவச் சேவைக் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை பொதுமக்களுக்கு வழங்க அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்" என்று அதிகாரிகளைக் கேட்டுக் கொண்டார்.

ஆய்வுக்கூடத்தில் அனைத்துத் துறைகளையும் சார்ந்த அரசு உயரதிகாரிகள், அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

மாம்பழ கூழ் தொழிற்சாலை
அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி அறிவிப்பு
VELLORE DISTRICT
GOVERNMENT OFFICERS
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