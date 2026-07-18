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எல்நினோ பாதிப்பு காரணமாக உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க நடவடிக்கை - அமைச்சர் வெங்கடரமணன்

சேமிப்பு கிடங்குகள் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க, ரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான காலியிடங்களில் சேமிப்பு கிடங்குகளை அமைக்க ஒப்பந்தம் போடும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன்
தமிழ்நாடு உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 8:50 PM IST

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மயிலாடுதுறை: எல்நினோ பாதிப்பு காரணமாக உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் வெங்கடரமணன் கூறியுள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆதி திராவிடர் நலத்துறை மாணவியர் விடுதியில் தமிழ்நாடு உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் இன்று (ஜூலை 18) ஆய்வு மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து மாணவிகளிடம் கலந்துரையாடி அவர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.

இதனை அடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வெங்கடரமணன், "மாணவ, மாணவிகள் தங்கும் விடுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து தர முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், தேவைப்படும் இடங்களில் சுத்தம் செய்து விளையாட்டு மைதானங்கள் ஏற்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.

மயிலாடுதுறை ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை மாணவியர் விடுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் வெங்கடரமணன்
மயிலாடுதுறை ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை மாணவியர் விடுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் வெங்கடரமணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எல்நினோ காரணமாக பருவ கால மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகையால், பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் இருக்க, டெல்டா மாவட்டங்களில் கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல்லை தமிழகத்தில் உள்ள மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ள அரவை ஆலைகளில் அரைத்து அந்தந்த மாவட்டங்களில் பொதுமக்களுக்கு அரிசியாக விநியோகம் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல், அரவை ஆலைகள் இல்லாத மாவட்டங்களில், அருகில் உள்ள மாவட்டங்களுக்கு நெல் மூட்டைகள் அனுப்பி வைக்கப்படும். கடந்த குறுவை மற்றும் சம்பா பருவங்களில் தேக்கமடைந்துள்ள நெல் மூட்டைகள் விரைவில் அரவைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

அமைச்சர் வெங்கடரமணன் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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சேமிப்பு கிடங்குகள் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க, ரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான காலியிடங்களில் சேமிப்பு கிடங்குகள் அமைக்க ஒப்பந்தம் போடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதன்மூலம் ரயில்வேக்கு சொந்தமான இடங்களில் தற்காலிக சேமிப்புக் கிடங்குகள் அமைக்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.

நேற்றைய தினம் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள எம்.சி.ராஜா சமூக நீதி விடுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னறிவிப்பின்றி திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அங்கு மாணவர்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்த அவர், அவற்றின் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார். இந்த சூழலில் இன்று மயிலாடுதுறையில் உள்ள ஆதி திராவிடர் நலத்துறை மாணவியர் விடுதியில் அமைச்சர் வெங்கடரமணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அமைச்சரின் இந்த ஆய்வின்போது மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.

TAGGED:

உணவு தட்டுப்பாடு நடவடிக்கை
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EL NINO
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