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சிவகாசி பட்டாசுகளை உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய நடவடிக்கை - அமைச்சர் கீர்த்தனா பேட்டி

போலந்தில் ஒரே ஒரு வாடிக்கையாளர் ரூபாய் 6,000 கோடி அளவிலான சிவகாசி பட்டாசுகளை இறக்குமதி செய்ய தயாராக உள்ளதாக அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் கீர்த்தனா பேட்டி
அமைச்சர் கீர்த்தனா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 5:40 PM IST

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விருதுநகர்: சிவகாசி பட்டாசுகளை உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசியில் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்களுடன் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா இன்று முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இதில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனாவிடம் பட்டாசு உற்பத்தியில் சந்திக்கும் சவால்கள், பட்டாசு ஆலைகளுக்கு புதிய உரிமம் பெறுவது, உரிமத்தைப் புதுப்பிக்கும்போது ஏற்படும் சிரமங்கள், பட்டாசுகளை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வது உள்ளிட்டவைக் குறித்து பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருந்தனர்.

ஆரஞ்சு நிறப்பிரிவில் உள்ள பட்டாசுகளை வெள்ளை நிறம் அல்லது பச்சை நிறத்திற்கு மாற்ற வேண்டும், விதிமீறல் காரணமாக மூடப்படும் பட்டாசு ஆலைகளைத் திறக்க மேல்முறையீடு செய்யும் வகையிலான திட்டம், லாரி முனையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்திருந்தனர்.

ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் கீர்த்தனா, "தென்கொரியாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்தபோது பட்டாசு ஏற்றுமதி செய்வது குறித்து தென்கொரிய தூதரகத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உள்ளேன். தென்கொரியாவில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் வாணவேடிக்கை நிகழ்ச்சியில் சிவகாசி பட்டாசுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளேன். தென்கொரியா நாட்டில் சிவகாசி பட்டாசுகளைக் காட்சிப்படுத்தவும் அனுமதி பெற்றுள்ளேன்.

லஞ்சம், ஊழலை ஒழிக்க பட்டாசு உற்பத்தியிலும் ஒற்றைச்சாளர முறைக்கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதற்காக கமிட்டியும் அமைக்கப்படும். விதிமீறல் காரணமாக தற்காலிகமாக உரிமம் ரத்துச் செய்யப்படும் பட்டாசு ஆலைகள், காலவரையின்றி மூடப்படுவதால் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் சம்மந்தப்பட்ட பட்டாசு ஆலைகளைத் திறக்கும் வகையில் சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வர முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும்.

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சீனாவிற்கு நிகராக சிவகாசி பட்டாசு ஏற்றுமதி மேற்கொள்ள வேண்டும், எவ்வளவோ திறமையை கையில் வைத்துக் கொண்டு இதுவரை ஏற்றுமதி செய்யப்படாமல் இருக்கிறோம். எனவே சரியான முறையில் ஏற்றுமதி செய்வதற்கான கொள்கை முடிவு உருவாக்கி ஏற்றுமதி செய்து சிவகாசியை பெரிய அளவில் கொண்டு செல்வேன். போலந்து நாட்டில் ஒரே ஒரு வாடிக்கையாளர் ரூபாய் 6,000 கோடி மதிப்பிலான சிவகாசி பட்டாசுகளை இறக்குமதி செய்ய தயாராக உள்ளார். எனவே, ஏற்றுமதிச் செய்வதற்கான அனைத்து திட்டங்களையும் முதலமைச்சரின் ஒப்புதலோடு மேற்கொள்ள உள்ளோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

அமைச்சர் கீர்த்தனா பேட்டி
சிவகாசி பட்டாசுகள்
FIRECRACKERS
WORLDWIDE
EXPORT SIVAKASI FIRECRACKERS

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