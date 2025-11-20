ETV Bharat / state

சட்டவிரோத குவாரிகள் தொடர்பான வழக்கு - நீதிபதிகள் அதிரடி உத்தரவு!

சட்டவிரோத குவாரிகள் நடத்துவோர் மீது வழக்கு தொடர்ந்தால் அபராதம் விதித்து பெயரளவுக்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகிறது. மேல் நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்கப்படுவதில்லை என மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 20, 2025 at 5:43 PM IST

சென்னை: சட்டவிரோதமாக குவாரிகள் நடத்தி அரசுக்கு இழப்பு ஏற்படுத்தும் நபர்கள் மீது குற்றவியல் சட்டப்படி வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

சட்டவிரோத கல் குவாரிகள் தொடர்பாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மாத்தூரை சேர்ந்த காசிராஜன் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், "தமிழ்நாட்டில் கட்டுமானத் தேவைகளை நிறைவேற்றும் விதமாக அரசு சுமார் 1700 கல் குவாரிகள் நடத்துவதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. கல் குவாரி நடத்துவதற்கு அனுமதி வாங்கும் நபர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட பரப்பளவை விட அதிக அளவு சட்டவிரோதமாக கற்களை வெட்டி விற்பனை செய்து வருகின்றனர். பலர் உரிமம் காலாவதியான பிறகும் தொடர்ந்து கனிம வளங்களை வெட்டி விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இது போன்ற பலர் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்டனர். சிலர் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களை பட்டா நிலமாக போலியாக ஆவணங்கள் தயாரித்து அந்த இடங்களில் கல்குவாரிகள் நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் அரசுக்கு பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் இழப்புகள் ஏற்படுகிறது. மேலும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது.

சமீபத்தில் புதுக்கோட்டை எழில் நகரை சேர்ந்த முருகேசன் என்பவர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கனிம வள விதிகளை மீறி குவாரி நடத்தி வருகிறார். இது குறித்து புகார் கொடுத்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

இதே போல், கரூர் மாவட்டம் ஆண்டாங்கோவிலை சார்ந்த ரங்கசாமி என்பவர் சட்ட விரோத குவாரிகள் மேற்கொண்டதால் சுமார் 15 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் அதை வசூல் செய்வதற்கான எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

இவ்வாறு சட்டவிரோத குவாரிகள் நடத்துவோர் மீது வழக்கு தொடர்ந்தால் அபராதம் விதித்து பெயரளவுக்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகிறது. மேல் நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்கப்படுவதில்லை. எனவே உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் சட்டவிரோதமாக குவாரிகள் நடத்துபவர்கள் மீது அபராதம் விதிப்பது மட்டுமல்லாமல் அதனை வசூல் செய்யவும், அவர்கள் மீது குற்றவியல் சட்டத்தின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், நீதிபதி குமரப்பன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மனுதாரர் அளித்த புகாரின்பேரில் குளத்தூர் வத்தனாக்குறிச்சி கிராமத்தில் முருகேசன் என்பவர் அனுமதிக்கப்படாத நிலங்களில் சுமார் 9 ஆயிம் கனமீட்டர் கனிம வளங்கள் சட்டவிரோதமாக வெட்டி எடுத்து உள்ளார். இதனால் கடந்த 2023 -ம் ஆண்டு அவருக்கு 3 கோடியே 15 லட்ச ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை அவர் அபராத தொகையை கட்டாததால் வருவாய் துறை சட்டப்படி வசூலிப்பதற்கு தற்போது உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள், "சட்ட விரோத குவாரிகள் நடத்துவோர் மீது விதிக்கப்படும் அபராத தொகை மற்றும் அவர்கள் மீது குற்றவியல் சட்ட விதியின் படி நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான உத்தரவு உள்ளது. எனவே அதன் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், அபராதத்தை வசூலிப்பது மற்றும் குற்றவியல் சட்ட விதிகளின்படி நடவடிக்கை எடுத்த நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.

