கமிஷன், கலெக்ஷன் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திய இடைத்தேர்தல் முடிவு – வைகோ
SIR நடவடிக்கை மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதற்கு பதிலாக 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் என்று துரை வைகோ தெரிவித்தார்.
Published : October 10, 2026 at 2:15 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் கமிஷன், கலெக்ஷன் என்ற பேச்சுக்கு இடமில்லை என்பதை தவெகவின் வெற்றி உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக வைகோ கூறினார்.
தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தில் உயிர்நீத்த தியாகிகளுக்கு மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் வைகோ தலைமையில் வீர வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்ச்சி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அந்த கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று (அக்.10) நடைபெற்றது.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வைகோ, “மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றிருப்பது விஜய் தலைமையிலான அரசுக்கு மக்கள் அளித்த அங்கீகாரம். பணநாயகத்தை வீழ்த்தி ஜனநாயகம் வென்றுள்ளது.
இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சி சார்பில் பணம் கொடுக்கப்படவில்லை. ஆனால், மற்ற கட்சிகள் பணம் கொடுத்தும் தோல்வியடைந்துள்ளார்கள். த.வெ.க ஆட்சியில் ஊழல் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தியது தான் இந்த வெற்றி” என்றார்.
மேலும், திமுக மற்றும் அதிமுக தலைவர்கள் தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்தும் வெற்றி பெற முடியவில்லை என்று விமர்சித்த வைகோ, முதலமைச்சர் விஜய் மீது முன்வைக்கப்பட்ட கடுமையான விமர்சனங்களையும் மக்கள் புறந்தள்ளியுள்ளதாக கூறினார்.
அதேபோல, தமிழகத்தில் கமிஷன், கலெக்ஷன் என்ற பேச்சுக்கு இடமில்லை என்பதை இந்த வெற்றி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளில் தவெக வேட்பாளர்கள் பெற்ற வெற்றி ஆட்சிக்குக் கிடைத்த அங்கீகாரம். இதே போன்று த.வெ.க அடுத்து வரும் தேர்தல்களிலும் வெற்றி பெறும். தோற்றுப்போனவர்கள் எதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லத்தான் வேண்டும்” என கூறினார்.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய மதிமுக முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ, “SIR நடவடிக்கையின் மூலம் கிட்டத்தட்ட 13 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த விவகாரம் நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனால், இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற முக்கியக் கோரிக்கையை முன்வைத்து போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. SIR நடவடிக்கை மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதற்கு பதிலாக 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கும்.
|இதையும் படிங்க: 'திமுகவிற்கு தோல்வியின் வெற்றி, தவெகவிற்கு வெற்றியின் தோல்வி' - மு.க.ஸ்டாலின் பேட்டி
இந்நிலையில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை நீக்கக் கோரி, மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி கூட்டணி சார்பில் வரும் 13ஆம் தேதி போராட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது. இந்தியா கூட்டணி சார்பில் நடைபெறவுள்ள இந்த போராட்டத்தில், மதிமுக மட்டுமின்றி, தமிழக வெற்றிக் கழகம், காங்கிரஸ் மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (IUML) உள்ளிட்ட கட்சிகளும் பங்கேற்க உள்ளன.
மேலும், ஞானேஷ் குமார் கேரள மாநிலத்தில் பணியாற்றிய காலத்திலும் அவரது செயல்பாடுகள் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் இருந்துள்ளது. SIR நடவடிக்கை தொடர்பாக சர்ச்சைகள் இருப்பது உண்மை தான். தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், அப்போது பாதிப்புகள் குறைவாகவே இருந்தது” என்றார்.