‘துயரமும், வீரமும் நிறைந்த இடம் திருப்பத்தூர்’ - வைகோ உணர்ச்சிகர பேச்சு!

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள மருது சகோதரர்களின் சிலைக்கு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தினார்.

வைகோ செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
வைகோ செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
சிவகங்கை: ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை விட கொடியதும், துயரமும், வீரமும் நிறைந்த இடம் திருப்பத்தூர் என வைகோ தெரிவித்தார்.

ஆங்கிலேய ஆட்சியை எதிர்த்துப் போரிட்ட மருது சகோதரர்கள் 1801 அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி திருப்பத்தூர் அருகே உள்ள கயிலாயமுத்து (திருப்பத்தூர் கோட்டை) பகுதியில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களால் தூக்கிலிடப்பட்டனர். அவர்களின் வீரத்தை போற்றும் வகையில், மாநிலம் முழுவதும் நேற்று மருது சகோதரர்களின் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் மருது சகோதரர்களின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தினர்.

அந்த வகையில், சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களும், மாமன்னர்களுமான மருது பாண்டியர்களின் 224-வது நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மருது சகோதரர்களின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, வீரவணக்கம் செலுத்தினார்.

மருது சகோதரர்கள் சிலைக்கு மாலை அணிவித்த வைகோ
மருது சகோதரர்கள் சிலைக்கு மாலை அணிவித்த வைகோ

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “மரணத்தை பொருட்படுத்தாது தாய்த்தமிழகத்தின் மானத்திற்காக வேலும், வாளும் ஏந்தி போராடிய வீரர்களின் வரிசையில் முன்னிலையில் நின்றவர்கள் மருது பாண்டியர்கள். பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்ட பின், மரணத்தை எதிர்பார்த்தும் அஞ்சாத மனப்பாங்குடன் போர்க்களத்தில் நின்று தங்கள் வீரத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

மூன்று போர்க்களங்களில் வெள்ளையர்களை வீழ்த்திய மருதிருவர், பீரங்கி உள்ளிட்ட நவீன ஆயுதங்களால் எதிர்க்க முடியாத சூழலில் 1801 அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி இந்த திருப்பத்தூரிலேயே 500 பேருடன் தூக்கிலிடப்பட்டனர். ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை விட கொடியதும், துயரமும் வீரமும் நிறைந்த இடம் இதுவே” என்றார்.

வைகோ பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் பேசிய அவர், “மருதிருவர் கேட்டதற்கிணங்க, அவர்கள் கட்டிய காளையார் கோவில் ராஜகோபுரம் எதிரே 27 அடியில் புதைக்கப்பட்டனர். இன்று அவர்களின் நினைவிடத்தில் மாலை அணிவிக்கும் போது நெஞ்சம் பெருமிதத்தால் நிரம்புகிறது. வளரும் தலைமுறை இந்த வீர உணர்வை தங்கள் ரத்தத்தில் தாங்கி, ஜாதி மத வேறுபாடுகளை மீறி தமிழ்நாட்டின் பெருமையை நிலைநாட்ட வேண்டும்” என கேட்டுக் கொண்டார்.

தொடர்ந்து, மருது சகோதரர்கள் நினைவிடத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற மக்களின் கோரிக்கை குறித்த கேள்விக்கு, “மக்களின் எந்த கோரிக்கையும் முதலமைச்சர் நிறைவேற்றுவார் என நம்புகிறேன்,” என வைகோ தெரிவித்தார்.

