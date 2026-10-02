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‘2031-லும் தமிழ்நாட்டில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி தொடரும்’ - மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் பரப்புரையில் வைகோ முழக்கம்

தமிழக வெற்றிக் கழகம் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் மறைமுகமாக உறவாட முயல்கிறது என்ற செய்தி வேண்டுமென்றே பரப்பப்பட்டு வருவதாக வைகோ குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

தவெகவுக்கு ஆதரவாக மதுராந்தகம் பரப்புரை கூட்டத்தில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பேச்சு
தவெகவுக்கு ஆதரவாக மதுராந்தகம் பரப்புரை கூட்டத்தில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 1:02 PM IST

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செங்கல்பட்டு: எதிர்வரும் 2031-ஆம் ஆண்டிலும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று விஜய் முதலமைச்சராக தொடர்வார் என ம.தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் வைகோ நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து நடைபெற்ற பரப்புரை பொதுக்கூட்டத்தில் இந்த கருத்தை அவர் பதிவு செய்தார்.

கூட்டத்தில் பேசிய வைகோ, “2026 ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் தமிழகத்தின் பல தொகுதிகளுக்குச் செல்லாமல், வாக்கு கேட்காமல், எந்தக் கட்சியின் உடன்பாடான கூட்டணியும் இல்லாமல் தனித்து கட்சியை களத்தில் நிறுத்தி, இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் ஆதரவுடன் ஜோசப் விஜய் மகத்தான வெற்றியைப் பெற்றார். அந்த வெற்றி தமிழக அரசியலில் ஜனநாயகப் புரட்சியாகவும், மௌனப் புரட்சியாகவும் அமைந்தது.

அந்த வெற்றியைப் பெற்ற முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் அங்கம் வகிக்கும் மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணியின் வேட்பாளராக மரகதம் குமரவேல் விசில் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார்.

மதச்சார்பின்மையும் சமூகநீதியும் திராவிட இயக்கத்தின் மூலாதாரக் கொள்கைகள். தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் உருவாக்கிய பாதையில் வளர்ந்த இந்தக் கொள்கைகளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்வாங்கி செயல்பட்டு வருகிறது.

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தமிழக வெற்றிக் கழகம் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் மறைமுகமாக உறவாட முயல்கிறது என்ற செய்தி பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்துத்துவ சக்திகளுக்கும் மதவாத சக்திகளுக்கும் இடமில்லை. பெரியார், அண்ணா உருவாக்கிய திராவிட பூமியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை காலூன்ற விடமாட்டோம். அண்ணல் அம்பேத்கரின் கொள்கைகளை நெஞ்சில் ஏந்தியுள்ள நாங்கள் அதற்கு ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம்.

தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி அமைந்தவுடன் 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை, போதைப்பொருள் தடுப்புப் படை ஆகியவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாம் வகுப்பு முதல் ஆறாம் வகுப்பு வரை பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டத்தின் மூலம் 34 லட்சத்து 66 ஆயிரம் மாணவர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

பள்ளிகள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு அருகில் இருந்த 717 மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. நெல்லுக்கும் கரும்புக்கும் கொள்முதல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ‘வெற்றி தமிழ்நாடு’ மாநாடு மூலம் ரூ.67,732 கோடி முதலீடு ஈர்க்கப்பட்டு, 97 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி தொடர திமுக ஆதரவு அளிக்கும் முடிவு அரசியல் தற்கொலை மட்டுமல்ல மிகப்பெரிய அரசியல் மோசடி அந்த முடிவை ஏற்க முடியாமல் வெளியேற முடிவு செய்தேன்.

ஜோசப் விஜய் தனது இல்லத்துக்கு வருவார் என்று ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவரது நுண்ணிய கூர்மதியையும், தொலைநோக்கு சிந்தனையையும், திராவிட இயக்கத்தின் மூலாதாரக் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதையும் உணர்ந்தேன். ஆனந்தும் ஆதவ் அர்ஜுனாவும் விஜய்யின் கடிதத்துடன் வந்து கூட்டணியில் இணைய அழைத்தபோது, அந்த முடிவை ஏற்றுக்கொண்டு கூட்டணியில் இணைந்தேன்.

இந்த அரசியல் சூழ்நிலையை ஏற்க முடியாத மரகதம் குமரவேலும், தாராபுரத்தில் சத்தியபாமாவும் தங்களது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு மீண்டும் மக்கள்மன்றத்தை சந்திக்க வந்துள்ளனர்.

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இந்த ஆட்சி இன்னும் மூன்று மாதங்களில் முடிந்துவிடும் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். ஆனால் ஆறு மாதத்தில் ஆட்சி முடியாது. 2027-லும் விஜய் ஆட்சிதான், 2028-லும் விஜய் ஆட்சிதான், 2029-லும் விஜய் ஆட்சிதான், 2030-லும் விஜய் ஆட்சிதான். 2031-ல் நடைபெறப்போகும் தேர்தலிலும் விஜய் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைப்பார்.

மக்கள் மத்தியில் எந்தக் குற்றச்சாட்டுக்கும் ஆளாகாத நிலையில் நிர்வாகம் நடைபெறுகிறது. தூய்மையான ஊழலற்ற அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. சார்பதிவாளர் அலுவலகம், வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம், பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்தங்கள் என எங்கும் கமிஷன் நடைமுறைக்கு இடமில்லை. நேர்மையான ஆட்சி நடத்துவது இமயமலையை நகர்த்துவதைப் போன்றது. அதை விஜய் செய்து கொண்டிருக்கிறார்.

மரகதம் குமரவேல் லட்சக்கணக்கான வாக்குகள் பெற்று, பெரும்பான்மையான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும். எதிர்தரப்பினரின் வைப்புத்தொகை பறிபோகும் வகையில் வெற்றி பெற வேண்டும். அந்த வெற்றிக்குப் பின்னர் நடைபெறும் வெற்றிவிழா கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யும் கூட்டணி தலைவர்களும் பங்கேற்போம். விசில் சின்னம் வெல்ல வேண்டும் என இவ்வாறு பேசினார்.

TAGGED:

இடைத்தேர்தல்
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
MADURANTAKAM BYE ELECTION
MDMK VAIKO SPEECH
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