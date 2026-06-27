BREAKING... தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்போம்: மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உறுதி

BREAKING... தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்போம்: மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உறுதி
தவெகவில் இணைவதற்கு ரூ.50 கோடியை பெற்றதாக என் மீது அவதூறு பரப்புபவர்கள் மீது வழக்கு தொடர்வேன் என வைகோ கூறியுள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்த வைகோ (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : June 27, 2026 at 4:21 PM IST
சென்னை: வரும் இடைத்தேர்தலிலும், உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு ஆதரவு அளிப்போம் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
திமுகவில் இருந்து விலகுவதாக மதிமுக பொதுக்குழுவில் இன்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில், வைகோ தனது தவெக ஆதரவு நிலைப்பாட்டை அறிவித்திருக்கிறார்.