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BREAKING... தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்போம்: மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உறுதி

தவெகவில் இணைவதற்கு ரூ.50 கோடியை பெற்றதாக என் மீது அவதூறு பரப்புபவர்கள் மீது வழக்கு தொடர்வேன் என வைகோ கூறியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்த வைகோ (கோப்புப்படம்)
முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்த வைகோ (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 4:21 PM IST

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சென்னை: வரும் இடைத்தேர்தலிலும், உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு ஆதரவு அளிப்போம் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

திமுகவில் இருந்து விலகுவதாக மதிமுக பொதுக்குழுவில் இன்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில், வைகோ தனது தவெக ஆதரவு நிலைப்பாட்டை அறிவித்திருக்கிறார்.

TAGGED:

வைகோ
தவெக ஆதரவு
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