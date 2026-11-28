தொகுதி மறுவரையறை மசோதா: ஜனநாயகத்தை சீர்க்குலைக்க மத்திய அரசு முயற்சி - வைகோ கண்டனம்
தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் திமுகவின் நிலைப்பாடு குறித்துப் பேசி நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை என வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 28, 2026 at 4:13 PM IST
திருச்சி: தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் ஜனநாயகத்தை மத்திய அரசு சீர்குலைக்க முயற்சிக்கிறது என்று மதிமுக பொதுசெயலாளர் வைகோ குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
திருச்சி விமான நிலையத்தில் இன்று (நவம்பர் 28) மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “மேல்நிலை மாநிலங்கள், கீழ்நிலை மாநிலங்களுக்கு செல்லும் தண்ணீரை தடுக்க சட்டப்படி யாருக்கும் எந்த உரிமையும் இல்லை. காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதித் தீர்ப்பை, உச்ச நீதிமன்றம் அங்கீகரித்துள்ளது.
மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு காத்திருக்கும் கர்நாடக அரசு
ஆனால், கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார், மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதில் அகந்தையுடன் செயல்படுவதற்கு, பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு தான் காரணம். 1914 ஆம் ஆண்டு அனந்தகுமார் வீட்டில் நடந்த கூட்டத்தில், அப்போதைய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர், வெளிப்படையாக அனுமதி தர மாட்டோம் என்றும், ஆயத்தப் பணிகளை செய்யுமாறும் கூறியதால், தற்போது 9 ஆயிரம் ரூபாய் கோடி ஒதுக்கீடு செய்து அணை கட்டுவதற்கு ஏற்ற நாளை கர்நாடக அரசு எதிர்பார்த்து வருகிறது.
மாநிலங்களுக்கான வளங்களை அந்தந்த மாநிலங்களே வைத்துக்கொள்ளும் நிலை வந்தால், திருச்சி துப்பாக்கித் தொழிற்சாலை, ஆவடி டாங்க் தொழிற்சாலை, விஜயநாராயணம் கடற்படைத் தளம், நெய்வேலி நிலக்கரி நிறுவனம் ஆகியவையும் தமிழ்நாட்டிற்கே சொந்தம் என்ற நிலை உருவாகும்.
சோவியத் ஒன்றியம் உடைந்தது போன்ற நிலை இந்தியாவிலும், எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் எச்சரிக்கையை முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிடம் கூறியது போல், தற்போதைய பிரதமர் மோடியிடமும் கூறுகிறேன். கர்நாடகா மற்றும் பிரதமர் மோடி அரசை கண்டித்து தஞ்சாவூரில் இன்று நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டம் முதல்கட்ட போராட்டமாகும். இதில் பி.ஆர்.பாண்டியன் உள்ளிட்ட ஐந்து விவசாய சங்கங்களும் பங்கேற்கின்றன.
ஜனநாயகத்தை சீர்குலைக்க மத்திய அரசு முயற்சி
தொடர்ந்து காவிரி டெல்டா முழுவதும் போராட்டங்கள் நடத்தப்படும். மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை எந்த காரணத்தை கொண்டும் உயர்த்தக் கூடாது. தற்போதைய எண்ணிக்கையே தொடர வேண்டும். வட மாநிலங்களுக்கு அதிக இடங்களை வழங்கித் தங்களுக்கு ஏற்ற திட்டங்களை நிறைவேற்றவும், ஜனநாயகத்தை சீர்குலைக்கவும் மத்திய அரசு முயற்சிக்கிறது.
எதிர்காலத்தில் அதிபர் ஆட்சி முறையை கொண்டு வரும் திட்டமும் இருக்கலாம் என சந்தேகப்படுகிறேன். தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில் திமுகவின் நிலைப்பாடு குறித்துப் பேசி நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை. அதிகாரப் பிரிவினை கோட்பாட்டின்படி நீதித்துறை, நிர்வாகத்துறை, சட்டமன்றம் ஆகியவை தனித்தனியாக செயல்பட வேண்டும்.
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திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு நியாயமல்ல. இந்துத்துவா சக்திகளின் சமிக்ஞையின்படி, உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது. உச்ச நீதிமன்றம் நடந்து கொண்ட விதத்தில் நியாயம் இல்லை. நீதி இல்லை.
மதச்சார்பின்மையை காக்கின்ற போக்கும் அல்ல. கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் தவறு செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பது முதலமைச்சர் விஜய்யின் அரசாங்கத்தின் நேர்மையான போக்கிற்கு எடுத்துகாட்டு” என்று தெரிவித்தார்.