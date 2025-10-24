வெள்ள நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள்: உடனடி இழப்பீடு வழங்க வைகோ வலியுறுத்தல்!
முல்லைப் பெரியாற்றில் இருந்து திறந்து விடப்படும் தண்ணீருடன், சிற்றோடைகளின் நீரும் கலந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 24, 2025 at 2:29 PM IST
தேனி: முல்லைப் பெரியாற்றில் இருந்து வெளியேறிய வெள்ள நீரால் நெற்பயிர் மற்றும் தோட்டப்பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ள நிலையில், அவற்றை கணக்கீடு செய்து அரசு உடனடியாக இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், தென் மாவட்டங்களில் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக தென்காசி, தேனி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கடந்த 2 நாட்களாக இடைவிடாது கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. அதனால், நீர் நிலைகள் நிரம்பி வழியும் நிலை ஏற்பட்டது. மேலும் பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் விவசாய பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் தொடர்ந்து கவலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் தேனி, கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள முல்லைப் பெரியாறு பாசனப் பகுதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, வயல்வெளி மற்றும் தோட்டப்பகுதிகளுக்குள் நீர் புகுந்துள்ளது. இதுகுறித்து விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்து வந்த நிலையில், பயிர்களுக்கு உடனடி இழப்பீடு வழங்க கோரி வைகோ அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், “தேனி மாவட்டத்தில் பருவமழை தீவிரம் அடைந்து, 32 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிக கனமழை பெய்து. அதனால் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளான சுருளிப்பட்டி, நாராயணதேவன்பட்டி, காமயகவுண்டன்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராம பகுதிகளில் உள்ள மலைக் கிராம ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியிலும் அதிக கனமழை பெய்தது. அதனால் முல்லைப் பெரியாற்றில் இருந்து திறந்து விடப்படும் தண்ணீருடன், சிற்றோடைகளின் நீரும் கலந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அதன் காரணமாக ஆற்றங்கரையோம் உள்ள பகுதியிலும், பாசனப் பகுதியிலும் அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள், காய்கறிகள் நீரில் மூழ்கி பாதிப்பு அடைந்திருக்கின்றன.
அதிலும் வாழைத் தோட்டங்கள், தென்னந் தோப்புகள் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளன. சின்ன வாய்க்கால், உத்தமமுத்து வாய்க்கால் மற்றும் கம்பம், சின்னமனூர், உத்தமபாளையம், உப்புக்கோட்டை, பாலார்பட்டி கூழையனூர் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழையால் வாய்க்கால்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், வெள்ளநீர் வயல்களில் புகுந்தது. அதில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி அழுகி உள்ளன. இதன் காரணமாக விவசாயிகள் மிகுந்த வேதனைக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: அக்காவுக்காக காத்திருந்த தம்பிக்கு நேர்ந்த பரிதாபம்! பார்ப்போரை கண்கலங்க வைத்த சிறுமியின் கதறல்!
ஆகையால், வெள்ள நீரால் சேதமடைந்துள்ள நெற்பயிர் மற்றும் தோட்டப் பயிர்களைக் கணக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு இழப்பீட்டு நிதி உதவி வழங்கிட உடனடியாக ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். உடைப்பு ஏற்பட்டு சேதமடைந்த வாய்க்கால் கரைகளை செப்பனிட்டு சீர்படுத்தும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.