6000 கோடி ரூபாய் செலவு செய்தும் தேர்தலில் திமுகவால் ஜெயிக்க முடியவில்லை - துரை வைகோ ஓப்பன் டாக்!
திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் தனது வெற்றிக்கு திமுகவும் ஒரு காரணம்; திமுக மட்டுமே காரணம் கிடையாது என்றும் அவர் கூறினார்.
Published : June 30, 2026 at 4:20 PM IST
புதுக்கோட்டை: கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 6 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் செலவு செய்தும் திமுகவால் ஜெயிக்க முடியவில்லை என்று திருச்சி தொகுதி எம்.பி.யும், மதிமுக முதன்மை செயலாளருமான துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ, புதுக்கோட்டை பாலன் நகர் பகுதியில் இன்று பொதுமக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
அதன் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர்," எங்களுடைய உறுப்பினர்கள் (மதிமுக) திமுக சின்னத்தில் போட்டியிட்டு இருந்தாலும் பொதுக்குழு முடிவுப்படி இரண்டு பேரும் அவர்களின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்களை ராஜினாமா செய்யவிடாமல் தடுப்பது யார்? அது குதிரை பேரமா?" என்று துரை வைகோ கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எனக்கு வேறு வேலை இருந்ததால் பொதுக்குழுவில் நான் கலந்து கொள்ளவில்லை.
நான் பொதுக்குழுவில் கலந்து கொள்ளாததற்கு வேறு எதுவும் காரணம் இல்லை.
அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்யும்போது குதிரை பேரம்... குதிரை பேரம்... என்று அவர்கள் (திமுகவினர்) கூறினார்கள். பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை அவர்கள் மீது வைத்தனர். ஆனால் இப்போது எங்களுடைய இயக்கத்தைச் சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எங்கள் இயக்கத்தின் முடிவை எதிர்த்து செயல்படும் நிலையை அவர்கள்தான் உருவாக்கியுள்ளனர்.
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக 6 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு செய்தது. அதையும் மீறி 35 சதவீதம் வாக்குகளை பெற்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்துள்ளது. தேர்தலில் திமுக 6,000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் செலவு செய்தும் ஜெயிக்க முடியவில்லை.
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பணம் கொடுத்து எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கும் நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இல்லை. புதிய மாற்றம் வர வேண்டும் என்பதற்காக மக்கள் வாக்களித்து அவர்களை வெற்றி பெற செய்துள்ளனர்.
வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவதற்கு முன்பாகவே திமுக - அதிமுக உடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி அமைப்பதற்கு முடிவு எடுத்தனர். அது என்ன பேரம்?" என்றும் துரை வைகோ கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இடைத்தேர்தலில் நாங்கள் நிற்கிறோமா, இல்லையா என்பது பிரச்சனை அல்ல இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எத்தனை இடங்களில் போட்டியிடுகிறதோ அவ்வளவு இடங்களிலும் வெற்றி பெறும்" என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் தமது வெற்றி குறித்து துரை வைகோ கூறும்போது, "கடந்த 30 வருடங்களாக தமிழ்நாட்டை குட்டிச் சுவராக ஆக்கியது யார்? திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் எனது வெற்றிக்கு திமுகவும் ஒரு காரணம்; திமுக மட்டுமே காரணம் கிடையாது. எங்களது கூட்டணி கட்சிகள் அனைவரின் வாக்குகளையும் பெற்று தான் நான் வெற்றி பெற்றுள்ளேன்.
அது தவிர மதிமுகவிற்கு என்று தனிப்பட்ட செல்வாக்கு உள்ளது. அந்த வாக்குகளின் சேர்த்து தான் நான் வெற்றி பெற்றுள்ளேன்.இந்த வெற்றிக்கும் திமுகவும் ஒரு காரணம் என்பதால் அவர்களுக்கு என்றைக்கும் நன்றி உள்ளவனாக இருப்பேன்" என்று துரை வைகோ கூறினார்.