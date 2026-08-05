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சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்கியுள்ள நிலையில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை சந்தித்த மதிமுக எம்எல்ஏக்கள்

திமுக கொறடா உத்தரவுப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவின் நிலைப்பாடு ஜூன் 16 அன்று தமிழ்நாடு அமைச்சர் ஒருவரின் சந்திப்பு பிறகு மாறத் தொடங்கியது.

திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை சந்தித்த மதிமுக எம்எல்ஏக்க
திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை சந்தித்த மதிமுக எம்எல்ஏக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 10:37 PM IST

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சென்னை: திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கவும், திராவிட கொள்கைகள் மண்ணில் வலிமை பெறவும் சிப்பாய்களாக களத்தில் நின்று கடமையாற்றுவோம் என மதிமுக சார்பாக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவித்தனர்.

சீர்காழி சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் செந்தில்செல்வன், கடையநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் தி.மு.இராசேந்திரன் ஆகியோர் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று மாலை, அண்ணா அறிவாலயத்தில் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து பெற்றனர். திமுக இளைஞர் அணிச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலினை அவர்கள் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

அதன் பின்னர் அவர்கள் இருவரும் அங்கு கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது அவர்கள், "உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட எங்கள் இருவரையும் வெற்றி பெற வைத்த கடையநல்லூர், சீர்காழி தொகுதி வாக்காளப் பெருமக்களுக்கும், வெற்றிக்கு பாடுபட்ட அனைவருக்கும் நன்றி" என்றனர்.

மேலும்," மே 4 முதல் ஜூன் 15 வரை சட்டமன்றத்தில் திமுக கொறடா உத்தரவுப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவின் நிலைப்பாடு ஜூன் 16 அன்று தமிழ்நாடு அமைச்சர் ஒருவரின் சந்திப்பு பிறகு மாறத் தொடங்கியது.

சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து எங்களை வைகோ ராஜினாமா செய்ய சொன்னார். ஆனால் தொகுதி மக்களும் பொதுநல அமைப்பினரும் நீங்கள் ராஜினாமா செய்யக்கூடாது சட்டமன்ற உறுப்பினராகவே தொடர வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார்கள். இதனை வைகோ இடம் நேரில் சந்தித்து சொன்னோம். ஆனால் அவர் இதனை ஏற்கவில்லை. ஆறு மாத காலத்திற்கு அமைதியாக இருப்பது என்று முடிவெடுத்து தொடர்ந்து அமைதியாக இருந்து வருகிறோம்.

இந்த சூழலில் மதிமுக முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ, இருவரும் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பே விலை போய் விட்டார்கள் என்று பேட்டியளித்து தொண்டர்கள் மத்தியில் எங்கள் மீது அவதூறு சேற்றை வீசு தொடங்கியது எங்களை வேதனைக்கு உள்ளாக்கியது.

ஆளுங்கட்சி கூட்டணியில் சேர்வோம். மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு தரப்படும்; அமைச்சராக கூட ஆகலாம் என்ற ஆசை வார்த்தைகளுக்கு மயங்காமல் எங்களை நம்பி வாக்களித்த மக்களுக்கு தலைகுனிவை ஏற்படுத்த மனம் இல்லாமல் எங்கள் நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருக்கிறோம்.

திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கவும், திராவிட கொள்கைகள் மண்ணில் வலிமை பெறவும் சிப்பாய்களாக களத்தில் நின்று கடமையாற்றுவோம்" என்று மதிமுக எம்எல்ஏக்களான செந்தில்செல்வன்,தி.மு.இராசேந்திரன் ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.

மதிமுகவிலிருந்து விலகுகிறீர்களா ? திமுகவில் இணைந்து எம்எல்ஏக்களாக தொடர போகிறீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, "இப்போது இது போதும். எல்லாம் நாங்கள் கொடுத்த அறிக்கையில் இருக்கிறது" என்று மழுப்பலாக பதில் கூறிவிட்டு சென்றனர்.

சட்டமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கி உள்ள நிலையில், மதிமுக எம்எல்ஏக்கள், திமுக தலைவரை சந்தித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்
மதிமுக எம்எல்ஏக்கள்
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