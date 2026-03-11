ETV Bharat / state

எங்களுக்கு சீட் எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை; தமிழ்நாட்டில் பாஜக வரக்கூடாது அவ்வளவுதான் - துரை வைகோ

தமிழகத்தில் பாஜக நுழையக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் கட்சிகள் திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளதாக துரை வைகோ எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.

துரை வைகோ
March 11, 2026

சென்னை: எங்களை பொறுத்தவரை திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவால் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது என்று துரை வைகோ எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை எழும்பூரில் அமைந்துள்ள மதிமுக தலைமை அலுவலகமான தாயகத்தில் அக்கட்சியின் அவசர உயர்நிலைக் குழு கூட்டம் இன்று (மார்ச் 11) நடைபெற்றது. மதிமுக அவைத்தலைவர் ஆடிட்டர் அர்ஜுனராஜ் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் பொதுச் செயலாளர் வைகோ, கட்சியின் முதன்மைச் செயலாளரும், திருச்சி எம்.பி.யுமான துரை வைகோ உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டார்.

இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த துரை வைகோ, "வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனி சின்னத்தில் போட்டியா?, உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியா?, போட்டியிடும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? என்பன உள்ளிட்டவைக் குறித்து கட்சியின் அவசர உயர்நிலைக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படவுள்ளது. திமுகவுடன் முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் எங்களது விருப்பத்தைத் தெரிவித்துள்ளோம். கடந்த 9 ஆண்டுகளாக திமுக கூட்டணியில் மதிமுக உள்ளது. மதிமுக நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வழங்கி வருகிறது.

தொகுதி பங்கீட்டில் எந்த விதமான காலதாமதமும் இல்லை. திமுக கூட்டணி வலுவான கூட்டணி. கூடுதல் கட்சிகள் வரும்போது கூட்டணிக்கு மேலும் வலுசேர்க்கும்," என்றார்.

மேலும் அவர் கூறியபோது, "கடந்த தேர்தலில் போட்டியிட்ட தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறைக்க வேண்டும் என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் பாஜக நுழையக் கூடாது என்ற அடிப்படையில் கட்சிகள் திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளன. மதிமுக நலனைவிட தமிழ்நாட்டு நலன் காக்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பொது நோக்கில் செயல்பட்டு வருகிறோம்.. இருமுறை வந்த மத்திய அமைச்சர் பதவி வாய்ப்பை வைகோ வேண்டாம்," என்றார்.

அத்துடன், "எங்களை பொறுத்தவரை திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவால் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது. எல்பிஜி எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு அத்தியவாசிய பிரச்சனை என்பதால் இதற்கு தீர்வு காண துரித நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டும்" என்று துரை வைகோ தெரிவித்தார்.

இதனிடையே, மதிமுகவின் அவசர உயர்நிலைக் கூட்டத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் பணிகள், எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது? யாரை வேட்பாளராக நிறுத்துவது? திமுக கூட்டணியில் எத்தனை தொகுதிகளைப் பெறுவது? உள்ளிட்டவைக் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும், கட்சி சார்ந்த பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த கூட்டத்தில் மதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள், மாநில பொறுப்பாளர்கள், மண்டல நிர்வாகிகள் என 100- க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

