முதல்வர் கரூர் செல்லக்கூடாதா? திமுகவை உச்ச நீதிமன்றம் சவுக்கால் அடித்துள்ளது - வைகோ
மு.க.ஸ்டாலினுடன் கருத்து பரிமாற்றம் தொடர்வதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளது, நோபல் பரிசு தரக்கூடிய கருத்து என வைகோ குறிப்பிட்டார்.
Published : July 8, 2026 at 3:50 PM IST
தூத்துக்குடி: முதல்வர் விஜய் கரூர் செல்வதற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றம் திமுகவை சவுக்கால் அடித்துள்ளதாக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகே உள்ள சத்திரப்பட்டி கிராமத்தில் 97 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள சீமைகருவேல மரங்கள் அகற்றும் பணிகளை மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தொடங்கி வைத்தார்.
இதனை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "விவசாயிகள் பயிர்கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நான் ஆதரிக்கிறேன். நானும் எங்கள் கோரிக்கையாக அரசுக்கு இதை முன் வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் தமிழக அரசு நிதி நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கிறது. வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற முடியாமல் அதை எப்படி செயல்படுத்துவது என்ற ஆலோசனையில் இறங்கி உள்ளனர்.
புதிதாக பொறுப்பேற்ற அரசு செய்யவில்லை என்று கேட்பது நியாயமானது. அதே நேரத்தில் புற்றுநோயை விட கொடியது ஊழல். மக்களுக்கு கேடான ஊழலை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நீக்கியுள்ளார் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. மக்களுக்கு கேடு வர நடந்து கொண்டிருந்த தீங்கினை, கொடிய நிலைமையை மாற்றியுள்ளார். இதைவிட ஒரு அரசு வேறு என்ன செய்ய முடியும்" என்றார்.
ஆளுநரின் ஆய்வு தொடர்பாக பேசிய அவர், "தமிழக ஆளுநர் ஆய்வு செய்வது கண்டிக்கதக்கது. இது என்ன கவர்னர் ஆட்சியா? அவரிடம் திமுக ஒரு கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளது. அதில் 356 பிரிவின் கீழ் அறிக்கையை அனுப்பலாமே? என்ற கோரிக்கை வைத்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அது எதற்கு அரசை கலைப்பதற்கு. பொம்மை வழக்கிற்கு பிறகு, ஆட்சியை கலைக்க முடியாது.
கவர்னர் ஆட்சியை ஏன் கொண்டுவர நினைக்கிறீர்கள்? கவர்னர் வந்தால் இங்கு பிஜேபி தான் ஆட்சி செய்யும். அப்ப நீங்க பாஜகவை எதிர்ப்பதாக கூறுவதெல்லாம் போலி நாடகமா? பாஜகவே வந்து ஆட்சி செய்துவிட்டு போகட்டும் தவெக ஆட்சி செய்ய கூடாது என்ற நினைப்புதான் கவர்னர் அலுவலகத்திற்கு சென்று மோசமான இதுவரை கடைபிடித்து வந்த கொள்கைகளுக்கு எதிராக திமுக மனு கொடுத்துள்ளது.
அதோடு நிற்காமல் முதல்வர் விஜய் கரூர் போகக்கூடாது, பேசக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்றனர். உச்ச நீதிமன்றம் சவுக்கால் சாட்டையடி அடித்துள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தையே அரசியல் மைதானம் ஆக்கப் போகிறீர்களா? அவர் ஏன் போகக்கூடாது? அதை எப்படி தடுக்க முடியும், எங்களை வைத்து தடுக்க உத்தரவு பெற வந்திருக்கிறீர்களா? என்று கடுமையாக சூடு கொடுத்த பிறகு வழக்கினை திரும்ப பெற்றுள்ளனர். அப்படி என்றால் அவர்கள் நோக்கம் என்ன? இந்த அரசாங்கத்தை நடத்த விடக்கூடாது என்று நினைக்கின்றனர். அந்த எண்ணம் பலிக்காது. இன்னொரு முறை தேர்தல் வந்தால் 180 இடங்களுக்கு குறையமால் வெற்றி பெற்று முதல்வர் ஜோசப் விஜய் ஆட்சி அமைப்பார்" என்றார்.
தவெக ஆட்சியில் இடம் பெற்றிருந்தாலும், மு.க.ஸ்டாலினுடன் கருத்து பரிமாற்றம் தொடர்வதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு, "அது நோபல் பரிசு கொடுக்க வேண்டிய கருத்து, அவ்வளவு தான்" என்றார்.
அமைச்சர் கீரத்தனா பள்ளி ஆய்வு சர்ச்சை குறித்து கேட்டதற்கு, "என்ன நடந்தது என்ற முழு விவரம் எனக்கு தெரியாது. எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லி, இந்த அரசு மீது பாயலாம் என்று நினைக்கின்றனர். என்ன நடந்தது என்ற முழு விவரம் தெரியாமல் அதை பற்றி நான் கருத்து கூற முடியாது" என்றார்.