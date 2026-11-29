திமுகவுக்கு சரிவு காலம் தொடங்கிவிட்டது; வைகோ கடும் விமர்சனம்
"உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தங்களது மனதிற்குத் தோன்றியதையெல்லாம் தீர்ப்பாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்" என்று வைகோ விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 4:03 PM IST
மதுரை: "திமுகவுக்கு பெரும் சரிவு காலம் தொடங்கிவிட்டது; அவர்களே பள்ளம் தோண்டி விழுந்துவிட்டனர்" என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ விமர்சித்துள்ளார்.
மதுரை- திருச்சி பைபாஸ் சாலையில் உள்ள துவாரகா பேலஸ் மண்டபத்தில் இன்று (நவ.29) மதிமுகவின் மதுரை மாவட்டச் செயலாளர் முனியசாமியின் இல்லத் திருமண விழாவில் பங்கேற்ற மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மணமக்களை வாழ்த்தினார்.
தவெக அரசைக் கவிழ்க்க சதி
திருமண விழாவில் பேசிய வைகோ, "திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றியது நியாயம் கிடையாது; நீதி கிடையாது. உச்ச நீதிமன்றம் செய்தது தவறு. இதற்காக என் மீது வழக்குத் தொடுத்தாலும் பரவாயில்லை. இந்துத்துவ அமைப்புகள் நேற்று அடித்த கும்மாளமும், கொண்டாட்டமும் மிகுந்த வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தவெக அரசைக் கவிழ்க்கச் சிலர் சதி செய்ய நினைக்கிறார்கள். அதை ஆற்றலோடு எதிர்த்து நிற்பேன். கூட்டணியில் இருக்கும்போது கூட்டணிக் கட்சியை விமர்சிக்க மாட்டேன். இன்னும் ஆறு மாதங்களில் ஆட்சி கவிழ்ந்துவிடும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆறு மாதங்களில் ஆட்சிக் கவிழாது. இந்த அரசு ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கும். அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளும் தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சிதான் இருக்கும்.
ஒரே எண்ணம் மதிமுகவின் எதிர்காலம்தான்
அரசுத் துறைகளில் மாதந்தோறும் வரும் கஜானா தற்போது நின்றுவிட்டது. பத்திரப்பதிவு, ஆசிரியர் இடமாற்றம் உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் சில அதிகாரிகளை மட்டுமே குறிப்பிடுகிறேன். இந்த ஆட்சியில் அரசு அதிகாரிகளுக்கு அதிகமான வருமானம் நின்றுவிட்டது என்று கவலைப்படுகிறார்கள்.
மருத்துவர்கள் எனக்கு ஓய்வு தேவை என்று அறிவுறுத்தியுள்ளனர். உங்கள் உடல்நிலை மிகவும் சோர்வடைந்துவிட்டது. கடினமாக அலைந்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், ஓய்வெடுக்க வேண்டும்; எனக்கு நெடுநாள் வாழ வேண்டும் என்ற உயிர் ஆசையெல்லாம் இல்லை. போதும், நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை. ஆனால், எனக்கு இப்போது இருக்கும் ஒரே எண்ணம் மதிமுகவின் எதிர்காலம்தான்.
தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம்: இனி சரிவு தான்.. திமுக தனக்குத் தானே குழி தோண்டிக்கொண்டது - வைகோ விமர்சனம் #Vaiko | #DMK | #MKStalin | #DelimitationBill | #Delimitation | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/AZVcdyV7xc— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 29, 2026
மதிமுகவுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை உருவாக்க வேண்டும். கட்சியை ஓர் உயர்ந்த இடத்தில் கொண்டு போய் அமர வைக்க வேண்டும். அதற்கான சூழல் உருவாகியுள்ளது. தற்போது நமது கட்சித் தொட்டதெல்லாம் வெற்றியாக அமைந்துக் கொண்டிருக்கிறது; மேலும், இனி மதிமுக நிர்வாகிகளின் இல்ல விழாக்களில் சால்வை அணிவிக்கும் கலாச்சாரம் நிறுத்தப்பட வேண்டும். அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு என்னை யாரும் விழா, நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைக்க வேண்டாம்.
பழைய திமுக தொண்டர்களும், நிர்வாகிகளும், இன்றளவும் தன் மீது அன்பு வைத்துள்ளனர்; தற்போதைய திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் இளைஞர்கள் சிலர் தன் மீதும் முதலமைச்சர் மீதும் தொடர்ந்து அவதூறு பரப்பி வருகின்றனர்; செல்போன் பயன்பாடு மாணவர்களுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது; மாணவர்களை விளையாட்டுகளில் சேர்க்க வேண்டும்; இணையதளங்களில் ஆபாசப் படங்கள் இடம்பெறுவதால் மாணவர்களைக் கண்காணிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது" என்று கூறினார்.
திமுகவுக்கு சரிவு காலம்
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த வைகோவிடம் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு அளித்திருப்பது குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இன்று காலையில் மிகவும் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்தது. தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரத்தில் திமுக, பாஜகவுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது. திமுக, பாஜகவுடன் இணைந்துவிட்டனர். தாங்களே ஒரு பள்ளத்தைத் தோண்டி அதில் திமுக விழுந்துவிட்டது. திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய சரிவு காலம் தொடங்கிவிட்டது" என்றார்.
"இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் சென்னையில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினைச் சந்திக்கவுள்ளது" குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த வைகோ, "யார் யாரைப் பார்த்தால் என்ன? ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி தலைமையில் இருக்கும் இந்தியா கூட்டணி உறுதியாக நிற்கும். தேர்தலில் வெற்றி பெறும்" எனத் தெரிவித்தார்.
மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது வருத்தம்
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த வைகோ, "மரபுகளுக்கு மாறாக உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. இந்துக்களும், இஸ்லாமியர்களும் சகோதரர்களாக வாழ்ந்து வரும் மதுரை மண்ணில் ஒற்றுமையைக் குலைக்கும் வேலையில் ஈடுபடுகின்ற சக்திகள் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன. மலை உச்சியில் தீபச்சுடர் ஏற்றி வைத்தது மிகுந்த வருத்தத்தையும், வேதனையையும் தருகிறது. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தங்களது மனதிற்குத் தோன்றியதையெல்லாம் தீர்ப்பாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் நீதிபதிகளை விமர்சிக்க விரும்பவில்லை" என்றார்.