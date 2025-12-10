ETV Bharat / state

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு ஜனநாயக விரோதமானது - வைகோ

திருப்பரங்குன்றத்தில் இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள் ஒற்றுமையாக தான் இருக்கிறார்கள். இந்த பிரச்சனையில் அவர்கள் எந்தவித கலவர உணர்ச்சிக்கும் இடமும் கொடுக்கவில்லை என்று வைகோ கூறினார்.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
மதுரை: திருப்பரங்குன்றத்தில் விளக்கு ஏற்றாவிட்டால் நடப்பது வேறு என்று அச்சுறுத்துகின்ற பாணியில் கொடுத்த தீர்ப்பு ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானது என வைகோ கூறியுள்ளார்.

கட்சி நிர்வாகி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் மதுரை வந்தடைந்தார். தொடர்ந்து மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், ”வருகின்ற 2026-ல் ஜனவரி முதல் நாளன்று செய்தியாளர்களையும், தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர்களையும் திருச்சியில் சந்திக்கிறேன். மறுநாள் காலையில் தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை தடுக்க வலியுறுத்தி திருச்சியில் புறப்படுகின்ற சமத்துவ நடைபயணத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்.

அந்தப் பயணத்தை வாழ்த்தி காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காதர் மொய்தீன், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் ஆகியோர் பேசுகின்றனர். மதுரையில் ஜனவரி 12ஆம் தேதி பயணம் நிறைவு பெறுகிறது. அந்த நிறைவு நிகழ்ச்சிக்கு எம்எல்ஏ பூமிநாதன் தலைமை தாங்குகிறார்.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருச்சியில் முதலமைச்சர் தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்ச்சியில், திருச்சி எம்பி துரை வைகோ வரவேற்புரையாற்றுகிறார். மூன்று மாவட்ட செயலாளர்களும், முன்னிலை வகிக்கின்றனர். 950 பேர் என்னுடன் நடைபயணத்தில் கலந்து கொள்கின்றனர். இது எனக்கு பத்தாவது நடை பயணம். இந்த நடைபயணத்தின் போது போக்குவரத்திற்கு எந்த இடையூறும் இருக்காது” என்றார்.

சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்து பேசிய வைகோ, “வருகிற 2026 தேர்தலில் திமுக ஆட்சி அமைக்கின்ற வகையில் மக்கள் ஆதரவும் என்னுடைய நடைபயணத்தின் மூலம் உறுதியாக பதிவு செய்வேன். மற்ற எந்த கட்சிகள் என்ன செய்தாலும் திமுக கூட்டணி உறுதியாக வெற்றி பெறும். திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பார்கள் என்பது என்னுடைய கணிப்பு” என்றார்.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து பேசுகையில், “இப்போது திருப்பரங்குன்றத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் பிரச்சனை திட்டமிட்டு இந்துத்துவாவாதிகளால் உருவாக்கப்பட்டது. 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அந்தத் தூணில் விளக்கு ஏற்றும் பழக்கம் இல்லை, உச்சிப் பிள்ளையார் கோயிலில் சுடரேற்றுவார்கள். நீதிபதியை இந்துத்துவவாதியை போல தன்னுடைய மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொண்டு, விளக்கு ஏற்றாவிட்டால் நடப்பது வேறு என்று அச்சுறுத்துகின்ற பாணியில் கொடுத்த தீர்ப்பு ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானது.

நீதித்துறை, நிர்வாகத்துறை, சட்டமன்றம் மூன்றும் சேர்ந்து தான் ஒரு அரசை இயக்குகின்றன. நீதித்துறையை சேர்ந்தவர்கள் தனிப்பட்ட சொந்த வெறுப்புகள், சொந்த கருத்துக்களை திணிக்கின்ற முயற்சிகள் அண்மை காலமாக நிகழ்கிறது. ஆனால் மக்கள் அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கின்றனர். இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள் ஒற்றுமையாக தான் இருக்கிறார்கள். இந்த பிரச்சனையில் அவர்கள் எந்தவித கலவர உணர்ச்சிக்கும் இடமும் கொடுக்கவில்லை" என்றார்.

வந்தே மாதரம் பாடல் விவகாரம் குறித்து வைகோ பேசுகையில், “திடீரென்று வந்தே மாதரம் என்று கொடியை தூக்கிக் கொண்டு ஆதரவு திரட்டுகிறார்கள். ஜவஹர்லால் நேரு அதற்கு உடன்படாததற்கு என்ன காரணம்? இது பங்கிம் சந்தர் சட்டர்ஜி எழுதிய ஆனந்தமடம் நாவலில் இந்த வந்தே மாதரம் கவிதையை பதிவு செய்துள்ளனர். அரவிந்தர் நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சியின் போது தமிழ்படுத்தி போட்டிருந்தார்கள். கடைசி இரண்டு வரிகள் இந்து கடவுள்களை பெயர்களை சொல்லாமல் லட்சுமி, சரஸ்வதி, பார்வதி ஆகியோரை புகழ்ந்து பாடுகிற விதத்தில் தான் அமைந்திருந்தது.

அதனால் தான் வந்தே மாதரத்தை அப்போது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று நேருவும் சொன்னார். இப்போது அது பேசு பொருளாகி நாடாளுமன்றத்தில் விவாதத்திற்கு வந்துள்ளது. புதிதாக எப்படி இந்துத்துவாவை திணிக்கலாம் என்றும், அதுவும் தமிழ்நாட்டிற்குள் எப்படி திணிப்பது என்றும் எல்லா விதத்திலும் பேராசைப்படுகிறார்கள். ஆனால் தமிழ்நாடு மதச்சார்பற்ற தன்மைக்கு இலக்கணமான மாநிலம். இங்கு அப்படி விஷத்தை கக்கி வேறுபாடுகளையும், மோதல்களையும் ஏற்படுத்த ஒரு காலமும் முடியாது” எனக் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: மதுரையில் ரூ.150 கோடி மதிப்பிலான வேலுநாச்சியார் மேம்பாலம் திறப்பு - இனி டிராஃபிக் இருக்காது

விஜய் அரசியல் பிரச்சாரம் குறித்த கேள்விக்கு, ”அவர் சினிமா வசனங்களை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். கரூர் சம்பவம் நிகழ்ந்து 40 நாட்கள் கழியப் போகிற நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை தன் இடத்திற்கு அழைத்து துக்கம் விசாரித்தது, இதுவரை எந்த தலைவர்களும் செய்யாதது. இப்படி ஒரு விசித்திரமான முறையை கொண்டு வந்து, தன்னிடத்திற்கு அழைத்து வந்து அனுதாபம் தெரிவித்து, நிதி கொடுத்தது. அவர் எடுத்து வைத்திருக்கும் முதல் அடியே பிழையாக போய்விட்டது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, புதுச்சேரி என எங்கு சென்றாலும், அந்த பிரச்சாரத்தில் அவர் சொல்கின்ற கருத்தை கவனித்து பார்ப்போம்” என கூறினார்.

