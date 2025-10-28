‘பைசன்’ ஒரு சிறந்த படைப்பு... சாதிகளைக் கடந்து நல்லவர்களுக்கு வாக்களியுங்கள்- துரை வைகோ
Published : October 28, 2025 at 8:51 PM IST
சென்னை: தேர்தலில் சாதி, மதம், அரசியல் ஆகியவற்றை கடந்து தங்களுக்கான வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுத்தால் தான் தமிழ்நாட்டில் நல்லது நடக்கும் என துரை வைகோ எம்பி தெரிவித்துள்ளார்.
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் தீபாவளி அன்று வெளியான 'பைசன்' திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தயாரிப்பாளர் கலைபுலி தாணு அலுவலகத்தில், அவரையும் இயக்குநர் மாரி செல்வராஜையும் நேரில் சந்தித்த திருச்சிராப்பள்ளி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினர் துரை வைகோ, அவர்களை பாராட்டி கௌரவித்தார்.
பின்னர் துரை வைகோ செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியதாவது:-
இயக்குநர் அன்புத்தம்பி மாரி செல்வராஜ், ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஊக்கமளிக்கும் வகையிலான வெற்றிப் படைப்பை 'பைசன்' திரைப்படமாகக் கொடுத்துள்ளார். மனிதன் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற எனது நிலைப்பாட்டுக்கு ஏற்ப, இந்தப் படம் சாதிய வன்முறையையும், வறுமையையும் கடந்து கதாநாயகன் வெற்றி பெற்றதைக் காட்டுகிறது.
'பைசன்' திரைப்படமும், இயக்குநர் மாரி செல்வராஜும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். சமுதாயத்தை மேம்படுத்தும் இது போன்ற நல்ல படைப்புகள் இனியும் வரவேண்டும் என்று என் ஆசையைத் தெரிவித்து, படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்துகளைக் கூறுகிறேன்.
நான் சாதி, மதம் கடந்து படத்தைப் பார்த்து ரசித்தேன். கிட்டத்தட்ட இரண்டு பக்கங்களுக்கு இப்படம் குறித்து வைகோ எழுதியுள்ளார். நமது சகோதரர் மாரி செல்வராஜின் இந்த அற்புதமான படைப்பிற்காக அவருக்கு 'இயக்குநர் திலகம்' என்ற பட்டத்தை வைகோ வழங்கியுள்ளார்.
1990-களில் தென் மாவட்டங்களில் நடந்த ஒரு பிரச்சினையின் பின்னணியில் இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சாதிய வன்மம் மற்றும் வன்முறையின் பின்னணியில், ஒரு இளைஞர் விளையாட்டின் மூலம் வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னேறுகிறார் என்பதை இப்படம் தத்ரூபமாகக் காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறது.
யாரையும் புண்படுத்தாமல், இரு சமூகங்களிலும் உள்ள நல்லவர்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஆதரிப்பதைப் பதிவு செய்துள்ளது. இன்றைக்குப் படித்த இளைஞர்கள் மத்தியிலும் சாதிய வன்மம் உள்ளது. காவல் துறையைத் தாண்டி, இந்தச் சாதியப் பிளவுகளால் உருவாகும் பிரச்சினைகள் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
காவல் துறை தங்களுடைய கடமைகளை செய்தாலும், மக்களிடம் அந்த விழிப்புணர்வு சரியாக இருந்தால் பிரச்சினைகள் உருவாகாமல் இருக்கும் என்று பேசிய துரை வைகோ, வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் போது சாதி, மதம், இனம், ஏன் அரசியல் இயக்கங்களை கடந்து நல்லவர்களை எப்போது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களோ, அன்றைக்கு தான் தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லது நடக்கும். அதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை எனவும் தெவித்தார்.