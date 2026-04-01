தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிடும் முடிவை கைவிட்டது மதிமுக

தேர்தல் ஆணையத்திடம் சின்னம் கேட்டு பெறுவதில் தாமதம் நீடிப்பதால், திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே மதிமுக போட்டியிடப் போவதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 1, 2026 at 3:55 PM IST

சென்னை: திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள மதிமுக, தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிடும் முடிவை கைவிட்டு, தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 4 தொகுதிகளிலும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறது.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் மதிமுக, திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது. திமுக கூட்டணியில் 4 தொகுதிகளை பெற்றுள்ள மதிமுக, மொடக்குறிச்சி, மதுரை தெற்கு, கடையநல்லூர், சீர்காழி ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. தொகுதிப் பங்கீட்டுக்குப் பிறகு, மூன்று தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னத்திலும் ஒரு தொகுதியில் தனி சின்னத்திலும் போட்டியிடப் போவதாக மதிமுக அறிவித்திருந்தது.

வேட்பாளர் அறிவிப்பின் போது, மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிடும் மதிமுக வேட்பாளர் செந்தில்நாதன், மதுரை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் பூமிநாதன், கடையநல்லூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் தி.மு ராஜேந்திரன் ஆகிய மூவரும் உதயசூரியன் சின்னத்திலும், சீர்காழியில் செந்தில்செல்வன் தனிச் சின்னத்திலும் போட்டியிடுவார்கள் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அறிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், ஒரு தொகுதியில் தனி சின்னத்தில் போட்டியிடும் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொண்டு, திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட சீர்காழி தொகுதியிலும் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே போட்டியிடப் போவதாக அறிவித்துள்ளார். சீர்காழி தொகுதியில் போட்டியிடும் மதிமுக வேட்பாளர் செந்தில் செல்வன், உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுவார் என வைகோ தற்போது அறிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் மதிமுக போட்டியிடும் நான்கு தொகுதியிலும் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் தான் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவார்கள்.

இதன் மூலம் உதயசூரியன் சின்னத்தில் களம் காணும் வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை, 176-ஆக உயர்ந்துள்ளது. மதிமுகவை பொறுத்தவரை தேர்தலுக்கு முன்பாகவே தங்களுக்கு என தனி சின்னம் ஒதுக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தது. இதில் சின்னம் கேட்டு பெறுவதில் தாமதம் நீடிப்பதால், திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே மதிமுக போட்டியிடப் போவதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்சியின் அடையாளத்தை தக்க வைக்க தனிச் சின்னத்தில் போட்டி என்று அறிவித்துவிட்டு தற்போது அந்த முடிவை மதிமுக கைவிட்டதால் மதிமுக தொண்டர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர்.

