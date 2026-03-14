அதிமுக -பாஜக கூட்டணியில் தவெக இணைந்தாலும் திமுக தான் வெல்லும் - வைகோ உறுதி

என்ன முயற்சி செய்தாலும், மோடி குட்டி கரணம் போட்டாலும், ஒன்றும் நடக்காது; திமுக கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பேட்டி
Published : March 14, 2026 at 9:45 PM IST

தூத்துக்குடி: பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் ஆயுள் முழுக்க சிறையில் அடைக்கும் வகையில் புதிய சட்டங்களை இனி மலர போகிற திமுக அரசு கொண்டு வர வேண்டும் என்று வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி தாமஸ் நகரில் உள்ள மறைந்த மதிமுக தீர்மானக்குழு செயலாளர் ஆசிரியர் மோசஸ் சுந்தரத்தின் வீட்டிற்கு இன்று (மார்ச் 14) சென்ற அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ, அவரது திருவுருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்தும், மலர்தூவியும் மரியாதைச் செலுத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த வைகோ, "பல ஆண்டுகளாகவே பாலியல் வன்கொடுமைகள், கொலைகள் நடந்து வருகிறது. எவ்வளவோ கடுமையான முயற்சிகளை காவல்துறை மேற்கொண்டு, உடனடியாக கைது செய்து குற்றவாளிகளைக் கூண்டில் ஏற்றி சிறையில் அடைத்தாலும் கூட மிருகங்களாக மாறி போதைப்பொருட்களுக்கும், மதுவிற்கும் அடிமையாகிவிட்டனர். வேடநத்தம் கிராமத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி கொலை செய்யப்பட்டது கொடுமை, கொடுமை; நினைக்கவே நெஞ்சம் பதறுகிறது. காவல்துறை தீவிரமாக விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குற்றவாளிகளை எப்படியும் பிடித்துவிடுவார்கள் என்று நம்புகிறேன்.

இதற்கு முன் இரண்டு மூன்று சம்பவங்களில் 48 மணி நேரத்தில் குற்றவாளிகளை காவல்துறை பிடித்துள்ளனர். அவர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைப்பது பெரிதல்ல; புதிய சட்டத்தை அரசு கொண்டுவர வேண்டும்; இந்த தேர்தலுக்கு பின்பு புதிய சரத்துகளை கொண்டு ஒரு சட்டம், பாலியல் வன்முறை கொலையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ஆயுள் வரை சிறையில் இருக்கும் வகையில் சட்டம் கொண்டுவரப்பட வேண்டும்; எளிதில் ஜாமினில் வெளியே வந்து விடுகிறார்கள்.இஸ்லாமிய நாடுகளில் இது போன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை ஒரு மைதானத்தில் அமர வைத்து சுற்றி இருக்கும் மக்கள் சாகும் வரை கல்லால் அடிப்பார்கள்.

நான் அவ்விதமான கொடூரமான தண்டனையை கொடுக்க சொல்லவில்லை. அதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள்; மனித சமூகத்தில் நடமாட தகுதி இல்லாதவர்கள் என்ற முறையில் ஆயுள் முழுக்க சிறையில் அடைக்கும் வகையில் வேகமாக புதிய சட்டங்களை இனி மலர போகிற திமுக அரசு கொண்டுவர வேண்டும். இதை அரசியலாக்கி இதன் மூலமாக திமுக மீது பழிப்போடுவதற்கு சிலர் முயற்சிக்கின்றனர். கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக சில அரசியல் கட்சிகள் அறிக்கை விட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

அவர்கள் ஆட்சியில் இதைவிட மோசமாக நடந்துள்ளது. அது தற்போது குறைந்திருக்கிறது; தற்போது அரசு புதிய சட்டம் கொண்டுவர முடியாது. தேர்தல் முடிந்த பிறகு புதிய சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும்;

யார் யாருடன் கூட்டணியில் இணைந்தாலும் சரி, புதிய கட்சி (தவெக) பாஜக- அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்தாலும் சரி, என்ன முயற்சி செய்தாலும், மோடி குட்டி கரணம் போட்டாலும் ஒன்றும் நடக்காது; திமுக கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும்; நான் வழக்கம்போல் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவேன்" என்று கூறினார்.

