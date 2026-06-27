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திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகியது மதிமுக: பொதுக்குழுவில் நிறைவேறியது தீர்மானம்

2017 முதல் சுமார் 9 ஆண்டுகள் திமுக கூட்டணியில் நீடித்து வந்த மதிமுக, கூட்டணியில் இருந்து விலகியுள்ளது.

மதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம்
மதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 1:09 PM IST

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சென்னை: திமுக கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக விலகுவது என இன்று நடைபெற்ற அக்கட்சியின் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

மதிமுகவின் உயர்நிலைக் குழுக் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில், இன்று பொதுச் செயலாளர் வைகோ தலைமையில் அக்கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது, திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவது குறித்து நிர்வாகிகளுடன் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

அதனைத்தொடர்ந்து, திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவது என முடிவு எடுக்கப்பட்டு, அதற்கான தீர்மானமும் பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்டது. 2017 முதல் சுமார் 9 ஆண்டுகள் திமுக கூட்டணியில் நீடித்து வந்த மதிமுக, தற்போது கூட்டணியில் இருந்து விலகியுள்ளது.

இக்கூட்டத்தில் மதிமுகவின் கடையநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரன், சீர்காழி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் செல்வன் ஆகியோர் கலந்துகொள்ளவில்லை.

மதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளிவரும் நிலையில், இந்த கூட்டத்தில் இரு எம்எல்ஏக்கள் கலந்து கொள்ளாதது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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அதே நேரம், எம்எல்ஏக்கள் இருவரும் ராஜினாமா செய்ய மறுப்பு தெரிவித்ததாகவும், இதனால்தான் இருவரும் இக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது. எம்.எல்.ஏ.க்களின் இந்த முடிவால், துரை வைகோ அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் ஒரு தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் மதிமுக 4 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில், கடையநல்லூர், சீர்காழி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தீர்மானத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது என்ன?

மறுமலர்ச்சி திமுக, 2017 டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி நடந்த உயர்நிலைக் குழுக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் கடந்த ஒன்பது வருடங்களாக திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் தொடர்ந்து வந்தது.

தமிழ்நாட்டில் மதவாத அரசியல் சக்திகளை காலூன்ற விடாமல் தடுப்பதற்கும், திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படை இலட்சியக் கோட்பாடுகளைத் தகர்ப்பதற்கு விடப்படும் அறைகூவல்களை முறியடிக்கவும் மறுமலர்ச்சி திமுக மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் கொள்கை அடிப்படையில் இடம் பெற்று இருந்தது.

கடந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தனித்துவ அடையாளத்தையும், 32 ஆண்டு கால தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கான போராட்ட செயல்பாடுகளையும் நீர்த்துப்போக செய்யும் முயற்சிகள் கூட்டணியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதும் அவற்றைத் தாங்கிக் கொண்டு, எடுத்த முடிவில் உறுதியாக இருந்து சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்தித்தோம்.

தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவருவதற்கு முன்பே மே 1 ஆம் தேதி கழக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அவர்கள் பத்திரிக்கை ஊடகங்களில் தீர்க்கமாக கூறியவாறு தமிழ்நாடு அரசியலில் அதிசயிக்கத்தக்க வகையில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு பேராதரவை வழங்கி இருந்தனர்.

தேர்தல் முடிவுகள் வந்த பின்னர் அரசியல் களத்தில் நடைபெற்ற திரை மறைவு பேரங்கள், மக்கள் வழங்கியத் தீர்ப்புக்கு எதிராக இருந்ததை அனைவரும் அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

இந்துத்துவ மதவாத சக்திகளோடு கரம் கோர்த்துக் கொண்டு கூட்டணி வைத்து சட்டமன்றத் தேர்தலில், வெறும் 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை ஆட்சி பீடத்தில் அமர்த்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்தது ஊரறிந்த இரகசியமே;

இதன் மூலம் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி, கொள்கை கூட்டணி என்று பிரகடனம் செய்யப்பட்டதெல்லாம், சில அக்கறை உள்ள சக்திகளால் பொருளற்றதாக ஆக்கப்பட்டன.

இந்தச் சூழ்நிலையில், மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இனியும், திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தொடரக் கூடாது என்று கழகத்தின் நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் தங்கள் கருத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றனர்.

எனவே திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் இருந்து விலகிக் கொள்வது என்று கழகப் பொதுக்குழு முடிவு செய்கிறது.

தேர்தல் வரும்போது கூட்டணி குறித்து தக்க முடிவுகளை கழகம் மேற்கொள்வது என்றும் இப்பொதுக்குழு தீர்மானிக்கிறது.

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