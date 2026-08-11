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நெல்லை மாநகராட்சி கூட்டத்திற்கு ‘விசில் ஒண்ணு அடிச்சு வந்த’ த.வெ.க கவுன்சிலர் சஸ்பெண்ட்

த.வெ.க கவுன்சிலர் அல்லா பிச்சைக்கு அடுத்த இரண்டு மாமன்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்க தடை விதித்து மேயர் இராமகிருஷ்ணன் உத்தரவிட்டார்.

தவெக கவுன்சிலர் அல்லா பிச்சை
தவெக கவுன்சிலர் அல்லா பிச்சை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 10:48 AM IST

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் த.வெ.க சின்னத்துடன் விசில் அடித்தபடி வந்த கவுன்சிலர் அல்லா பிச்சை சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

திருநெல்வேலி மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம் திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 10) டவுன் சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

கடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 55 வார்டுகளில் 46 இடங்களில் தி.மு.க வெற்றி பெற்று, திருநெல்வேலி மாநகராட்சியை கைப்பற்றியது. அதன்படி, தற்போது தி.மு.கவை சேர்ந்த ராமகிருஷ்ணன் மாநகராட்சி மேயராக இருந்து வருகிறார்.

விசில் அடித்த அல்லா பிச்சை

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், 19-ஆவது வார்டு தி.மு.க மாமன்ற உறுப்பினர் அல்லா பிச்சை சில தினங்களுக்கு முன்பு தி.மு.க-வில் இருந்து விலகி, ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார். இதனையடுத்து நேற்று நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்திற்கு வந்த அல்லா பிச்சை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் துண்டை கழுத்தில் அணிந்திருந்தார்.

தொடர்ந்து அவைக்குள் நுழைந்தவுடன், தவெகவின் சின்னமான விசில் அடித்தபடி, அல்லா பிச்சை தனது இருக்கை நோக்கி சென்றார். இதனால் அங்கிருந்த தி.மு.க உறுப்பினர்கள் கடும் ஆத்திரமடைந்து, அவரை அவையில் இருந்து வெளியேறும்படி எழுந்து நின்று முழக்கம் எழுப்பினர்.

ஆனாலும் தொடர்ந்து ‘விசில்’ அடித்தபடியே அல்லா பிச்சை இருக்கைக்குச் சென்றார். இதனையடுத்து கவுன்சிலர் ராமகிருஷ்ணன், அவரை கடுமையாக எச்சரித்த போதும், மீண்டும் அல்லா பிச்சை ‘விசில்’ அடித்ததால் பெரும் சர்ச்சை ஏற்பட்டது.

அல்லா பிச்சை சஸ்பெண்ட்

அப்போது பேசிய மேயர், “நீங்கள் பிற கட்சியில் இணைந்ததும், உங்கள் கட்சித் துண்டை போட்டுக் கொண்டு வந்ததும் தவறில்லை. ஆனால் கட்சியின் சின்னத்தை அடையாளப்படுத்தும் வகையில் விசில் அடிப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது” என கடுமையாக எச்சரித்தார்.

அதனை தொடர்ந்தும் அல்லா பிச்சை ‘விசில்’ அடித்த நிலையில், அவரை அடுத்த இரண்டு கூட்டத்தில் மாமன்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்க தடை விதித்து (சஸ்பெண்ட்) மேயர் இராமகிருஷ்ணன் அறிவித்தார். அதனை தொடர்ந்து நடந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.

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இதுகுறித்து அல்லா பிச்சை செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ”என்னுடைய கட்சியையும், சின்னத்தையும் அறிமுகம் செய்வதற்காகவே மாமன்ற கூட்டத்தில் விசில் அடித்தேன். என்னை இரண்டு மாதம் சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளனர். மீண்டும் வந்து மக்களுக்காக குரல் கொடுப்பேன்.

மாநகராட்சி நிதியிலிருந்து திட்டங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியில் இருந்து பெற்று மக்களுக்கு திட்டங்களை நிறைவேற்றுவேன்” என்றார்.

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