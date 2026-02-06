ETV Bharat / state

'வேலூர் மாநகராட்சிக்கு குப்பை கொட்ட இடமே இல்லை' - கருத்துக்கேட்பு கூட்டத்தில் மேயர் அதிர்ச்சி தகவல்

"வேலூர் மாநகராட்சி பரப்பளவில் சிறியதாக இருந்தாலும் மக்கள்தொகை அதிகம். எனவே, குப்பை நிர்வகிப்பதற்கான நிரந்தர இடத்தை தேர்வு செய்து, அதனுடன் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் திட்டத்தையும் செயல்படுத்த வேண்டும்'' என மேயர் சுஜாதா தெரிவித்தார்.

கூட்டத்தில் பேசிய மேயர் சுஜாதா
கூட்டத்தில் பேசிய மேயர் சுஜாதா (ETV Bharat Tamil Nadu)
February 6, 2026

வேலூர்: வேலூர் மாநகராட்சிக்கு குப்பை கொட்ட இடமே இல்லை என்றும், இதனால் மாநகராட்சிக்கு குப்பை நிர்வகிப்பு பெரும் சவாலாக உள்ளது எனவும் மேயர் சுஜாதா பேசியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

வேலூர் மாவட்ட தொலைநோக்கு திட்டம் – 2030 தொடர்பான கருத்துக் கேட்பு கூட்டம், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சுப்புலெட்சுமி தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் வேலூர் மாநகராட்சி மேயர் சுஜாதா கலந்துகொண்டு, மாநகராட்சியில் நிலவி வரும் குப்பை மற்றும் நிர்வாக சிக்கல் குறித்து முக்கிய கோரிக்கையை முன்வைத்தார்.

மேயர் சுஜாதா பேசுகையில், “வேலூர் மாநகராட்சிக்கு தற்போது குப்பை கொட்டுவதற்கான இடமே இல்லை. இதற்காக பலமுறை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டாலும், இதுவரை ஏற்ற இடம் தேர்வு செய்ய முடியவில்லை. இதனால் மாநகராட்சிக்கு குப்பை நிர்வகிப்பு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது.

மேயராக பொறுப்பேற்ற போது பாதாள சாக்கடை பணிகள்தான் பெரிய பிரச்சினையாக இருந்தது. தற்போது அது சுமார் 80 சதவீத பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டது. மீதமுள்ள 20 சதவீத பணிகளும் விரைவில் முடிக்கப்படும். மேலும், அனைத்து தெருக்களிலும் சாலை மற்றும் கால்வாய் வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

குப்பை கொட்டும் இட பிரச்சினைக்கு தீர்வாக, குப்பையில் இருந்து மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் பாலாற்றில் குப்பை கொட்டப்படுவதை தடுக்க முடியும். அதேபோல, வாணியம்பாடி முதல் அரக்கோணம் வரையில் பாலாற்றை மறுசீரமைப்பு செய்ய தனி அறக்கட்டளை அமைக்க வேண்டும்.

வேலூர் மாநகராட்சி பரப்பளவில் சிறியதாக இருந்தாலும் மக்கள்தொகை அதிகம். எனவே, குப்பையை நிர்வகிப்பதற்கான நிரந்தர இடத்தை தேர்வு செய்து, அதனுடன் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்'' என வேலூர் மாநகராட்சி மேயர் சுஜாதா தெரிவித்தார்.

5 ஆண்டுகளாக மேயராக உள்ள நிலையில், குப்பை கொட்ட இடமில்லை என தற்போது கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில், மாநகராட்சி மேயர் சுஜாதா கூறியது அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

