தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் எப்போது? மேயர் பிரியா தகவல்!

விக்டோரியா மஹால் கட்டடப்பணிகள் நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளதால், அதனை அடுத்த மாதத்திற்குள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைப்பார் என மேயர் பிரியா தெரிவித்தார்.

கட்டுமானப் பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் சேகர் பாபு, மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோர்
கட்டுமானப் பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் சேகர் பாபு, மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 8:01 PM IST

சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு 3 வேளையும் உணவு வழங்கும் திட்டத்தை, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வரும் 15 ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்க உள்ளதாக மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட யானைகவுனியில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய சமுதாய நலக்கூடம் மற்றும் கூடுதல் பள்ளிக்கட்டடம் ஆகியவற்றின் கட்டுமானப் பணிகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மேயர் பிரியா, “மாநகராட்சிக்குட்பட்டு செயல்படும் சமுதாய நலக்கூடங்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கைகள் வந்தன. அதன்படி, சென்னையில் உள்ள அனைத்து சமுதாய நலக்கூடங்களும் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக தற்போது சென்னை துறைமுகம் தொகுதிக்குட்பட்ட சமுதாய நலக்கூடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இங்குள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு, மாநகராட்சி சார்பில் ரூ.14 கோடி மதிப்பீட்டில் இந்த சமுதாய நலக்கூடம் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படவுள்ளது.

இதில், பொதுமக்களின் வசதிக்காக 4 சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடம், ஒரு பந்தியில் 600 நபர்கள் அமர்ந்து உணவு உண்ணும் வகையில் மேசைகளுடன் கூடிய அறை, 2 ஆவது தளத்தில் திருமண மண்டபம், அதில் தம்பதியினர் மற்றும் உறவினர்களுக்கு என 8 அறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன.

வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் துறைமுகம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்ட பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் சமுதாய நலக்கூடத்தின் கட்டுமான பணிகள் நிறைவடையும். மேலும், சிஎம்டிஏ சார்பில் சென்னையில் ரூ.180 கோடி மதிப்பீட்டில் 16 சமுதாய நலக்கூடங்கள் கட்டும் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, வடசென்னைக்குட்பட்ட பகுதியில் 11 சமுதாய நலக்கூடங்கள் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு 3 வேளையும் உணவு வழங்கும் திட்டம் வரும் நவம்பர் 15ஆம் தேதி தொடங்கப்படும். இத்திட்டத்திற்கு தூய்மை பணியாளர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. விக்டோரியா மஹால் கட்டடப் பணிகள் நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளது. இந்த மாதம் அல்லது அடுத்த மாதத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அதனை திறந்து வைப்பார்.

இதையும் படிங்க: காவிரியில் நீர் திறப்பு விவகாரம்: இது இயற்கையின் பிரச்சனை என கர்நாடகா அமைச்சர் கருத்து!

கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தாண்டு நவம்பர் மாதத்தில், இதுவரை மழையின் அளவு குறைவாகவே உள்ளது. வரக்கூடிய நாட்களில் மழையின் அளவைப் பொறுத்தே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்” என்றார்.

அப்போது திமுகவின் நாட்கள் எண்ணப்பட்டு வருவதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது தொடர்பாக கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் சேகர்பாபு, “நயினார் நாகேந்திரனுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் பதவியின் நாட்கள் தான் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. அந்த நாட்களை எண்ணுவதற்கான Countdown-ஐ அவர்கள் கட்சியின் உள்ள மூத்த தலைவர்கள், அண்ணாமலை உள்ளிட்டோரே துவக்கி விட்டார்கள்” எனத் தெரிவித்தார்.

