சென்னை மாநகராட்சியின் 2025-26 முதல் காலநிலை பட்ஜெட் வெளியீடு

2025–26 நிதியாண்டில், மூலதனச் செலவினங்களுக்காக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ரூ.3,190.61 கோடி நிதியினை ஒதுக்கியுள்ளது.

நிதிநிலை அறிக்கையை மேயர் பிரியா வெளியிட்டார்
நிதிநிலை அறிக்கையை மேயர் பிரியா வெளியிட்டார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 16, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
சென்னை: மாநகராட்சியின் 2025-26 நிதியாண்டிற்கான முதல் காலநிலை நிதிநிலை அறிக்கையை மேயர் பிரியா இன்று வெளியிட்டார்.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி 2025–26 நிதியாண்டிற்கான முதல் காலநிலை நிதிநிலை அறிக்கையை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை ரிப்பன் மாளிகையின் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் நிதிநிலை அறிக்கையை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா வெளியிட, துணை ஆணையாளர் பிரதிவிராஜ் பெற்றுக்கொண்டார். இந்நிகழ்வில், துணை மேயர் மகேஷ்குமார் மற்றும் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.

அதன்படி, 2025–26 நிதியாண்டில், மூலதனச் செலவினங்களுக்காக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ரூ.3,190.61 கோடி நிதியினை ஒதுக்கியுள்ளது. அதில் ரூ.1,341.2 கோடி (42.04%) காலநிலை தொடர்பான செலவினங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் துறை வாரியாக, சென்னையில், நகர்ப்புற வெள்ளம் மற்றும் நீர் பற்றாக்குறை ஆகியவை, காலநிலை செலவினங்களில் 62.24% என்ற மிகப்பெரிய பங்கை கொண்டுள்ளன. அதைத் தொடர்ந்து கழிவு மேலாண்மைக்கு 26.15%, இதர நிலையான பணிகளுக்கு 9.96% பங்கும் செலவிடப்படுகிறது. குறிப்பாக மழை, வெள்ளம், நீர்த்தேக்கம் போன்ற பாதிப்புகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு காலநிலை நிதிநிலை அறிக்கையின் 62.8% பங்கு செலவிடப்படுகிறது.

மேலும், காலநிலை நிதிநிலை திட்டங்கள் மூலமாக, மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் மதகுகளை மேம்படுத்துதல், கொடுங்கையூர் மற்றும் பெருங்குடி குப்பை கொட்டும் வளாகங்களில் பயோ மைனிங் முறையில் குப்பைளை பிரித்து நிலத்தை மீட்டெடுத்தல், முழுமையான வீதிகள் மற்றும் சுகாதார நடைபாதை முயற்சிகள், நீர் உறிஞ்சும் பூங்காக்கள் மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளை உருவாக்குதல், ஏரிகளை மீட்டமைத்தல், குளங்களை புதுப்பித்தல் மற்றும் பள்ளிக் கட்டடங்கள் ஆகியவை செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த ஆண்டு காலநிலை நிதிநிலை அறிக்கையின் கீழ் அளவிடப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மூலமாக 4.1 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் கார்பன்-டை-ஆக்சைடு (CO₂) சமமான (tCO₂e) குறைப்பை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த தொடக்க காலநிலை நிதிநிலை அறிக்கை, C40 நகரங்களின் ஆதரவுடன் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் நிதி மேலாண்மை அலகு (FM பிரிவு) தலைமையில் நடத்தப்படுகிறது. இது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குள் உள்ள 10 முக்கிய துறைகளில் தொடர்புடையது. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் நிறுவன வள திட்டமிடல் (ERP) அமைப்பில் காலநிலை நிதிநிலை அறிக்கையினை ஒருங்கிணைக்கிறது. இது காலநிலை தொடர்பான செலவினங்களை முறையாகக் கண்காணிக்கவும், நிறுவன பொறுப்புணர்வை வலுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
இந்த முயற்சியின் மூலம், சென்னை மாநகரம் பொது நிதியை காலநிலை முன்னுரிமைகளுடன் சீரமைப்பதை மேம்படுத்துகிறது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 2025–26 நிதியாண்டிற்கான காலநிலை நிதிநிலை அறிக்கை, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் www.chennaicorporation.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

