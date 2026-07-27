சமூக வலைதளங்களில் மர்ம நபர் தொல்லை - மேயர் பிரியா புகார்
மேயரின் சமூக வலைதள கணக்குகள் மற்றும் வாட்ஸ் ஆப்பிற்கு அவதூறு குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பிய நபர் யார்? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : July 27, 2026 at 3:44 PM IST
சென்னை: சமூக வலைதளங்களில் அடையாளம் தெரியாத நபர் அவதூறாக பேசி தொல்லை தருவதாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மேயராக பதவி வகித்து வருபவர் பிரியா (32). இவர் தனக்கு சமூக வலைதளங்களில் மர்ம நபர் தொடர்ச்சியாக தொல்லை தருவதாக கூறி, இன்று சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு புகார் மனு ஒன்றை அளித்தார்.
அந்த புகாரில், தான் சென்னை மாநகராட்சி மேயராக பதவி வகித்து வரும் நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதள கணக்குகள், வாட்ஸ் ஆப் மூலம் அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர் அவதூறான குறுஞ்செய்திகளை தனக்கு அனுப்பி தொல்லை கொடுத்து வருகிறார்.
தொடச்சியான அவதூறு தகவல்களையும், செய்திகளையும், சில புகைப்படங்களை கிண்டல் செய்யும் விதமாகவும் தனக்கு அந்த மர்ம நபர் அனுப்பி வருவதாகவும், அவர் யார் என்பதை கண்டறிந்து அவர் மீது உரிய நடவடிக்கையை காவல்துறை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் மேயர் பிரியாவிற்கு சமூக வலைத்தளம் மற்றும் வாட்ஸ் ஆப்பில் அந்த மர்ம நபர் அனுப்பிய தகவல்கள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகளின் ஸ்க்ரீன் ஷாட்டுகள் அனைத்தையும் புகாரில் இணைத்து வழங்க இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை சைபர் கிரைம் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேயர் பிரியாவின் சமூக வலைதள கணக்குகள் மற்றும் வாட்ஸ் ஆப்பிற்கு அவதூறு குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பிய நபர் யார்? அவர் எதற்காக அனுப்பினார்? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும், அவர் நபர் யார் என கண்டறியும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாகவும் சைபர் கிரைம் காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
தற்போது அந்த மர்ம நபரின் செல்போன் எண்ணை வைத்து சைபர் கிரைம் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடந்த சனிக்கிழமை அன்று (ஜூலை 25) மேயர் பிரியா சென்னை காவல் ஆணைய அலுவலகத்திற்கு நேரடியாக சென்று இந்த புகாரை அளித்திருப்பதாகவும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பெருநகர சென்னை மேயருக்கு மர்ம நபர் சமூக வலைதளத்தில் தொல்லை கொடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.