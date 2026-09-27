என் 'ஹேர் ஸ்டைல்' கூடவா உங்களுக்கு பிரச்சினை - வேதனையில் மேயர் பிரியா!
பெண்ணைப் பற்றி தவறாகப் பேசுவதை அனுமதிக்க மாட்டேன் எனக் கூறும் முதலமைச்சர் விஜய், அவரது ரசிகர்களும், தொண்டர்களும் மேயர் பிரியா மீது நடத்தும் தாக்குதல் ஏன் அனுமதிக்கிறார்? என கனிமொழி எம்.பி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
Published : September 27, 2026 at 1:08 PM IST
சென்னை: நான் முடி வெட்டிக் கொண்டால் கூட சர்ச்சையாகிறது. ஏன் எப்போதும் நான் மட்டும்? என மேயர் பிரியா வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் சனிக்கிழமை (செப்.26) மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்திற்கு வந்த மேயர் பிரியா, முடி வெட்டி வந்திருந்தார். அதுதொடர்பான வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் பரவி விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மேயர் பிரியா அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார். ஏன் எப்போதும் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்கிறது. நான் என்ன செய்தாலும் அது ஒரு சர்ச்சையாக மாறிவிடுகிறது. முதல் நாளிலிருந்து இன்று வரை, நான் செய்யும் சாதாரண விஷயங்கள் கூட சர்ச்சையாக மாற்றப்படுகிறது.
நான் ஒரு ஃபர்கர் சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனை ஆகிறது, முடி வெட்டிக் கொண்டாலும் பிரச்சினை ஆகிறது. என்னுடைய ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட முடிவு கூட கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுவதோடு, அவை விமர்சனத்திற்கும் உள்ளாவதாக தெரிகிறது.
மேயர் பிரியா வேதனை
சில சமயங்களில் நான் ஒரு பெண் என்பதாலோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவள் என்பதால்தான் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறதோ? என தோன்றுகிறது. என்னை சார்ந்த பிரச்சனைகளின் போது மட்டும், பெண்ணியவாதிகளும் பெண்களுக்காகக் குரல் கொடுப்பதாகச் சொல்பவர்களும் எங்கே மறைந்துவிடுகிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை.
Why is it always me?— Priya (@PriyarajanDMK) September 26, 2026
Whatever I do seems to become a controversy. From day one until today, even the simplest things become an issue. If I eat a burger, it’s an issue. If I cut my hair, it’s an issue. Every personal choice I make seems to be questioned and judged.
Sometimes I…
அரசியலுக்கு வரும் பெண்கள் ஒழுக்கமற்றவர்களோ அல்லது மரியாதைக்குத் தகுதியற்றவர்களோ அல்ல. பொது வாழ்க்கையில் இருக்கும் ஒரு பெண்ணை, அவரது ஆடை, தோற்றம், வாழ்க்கை முறை அல்லது தனிப்பட்ட முடிவுகளை வைத்து மதிப்பிட இங்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை.
ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அதற்கே உரிய கண்ணியமும், சுயமரியாதையும், தனது வாழ்க்கையைத் தனது விருப்பப்படி அமைத்துக்கொள்ளும் உரிமையும் உள்ளது. எனவே, மேயர் என்ற பதவியைத் தாண்டி, அந்த பெண்ணையும் மதிக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்” என தெரிவித்துள்ளார்.
கனிமொழி கண்டனம்
இந்நிலையில், மேயர் பிரியாவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்து கனிமொழி எம்.பி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “பொதுவாழ்வில் ஈடுபடும் பெண்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் தொடர்ந்து விமர்சனத்திற்கும் கேலிக்கும் உள்ளாக்கப்படக் கூடாது.
ஆணாதிக்கம் நிறைந்த சமூகத்தில் அரசியலில் நுழைவதே சவாலானது; அதிலும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் நுழைவது அதைவிடக் கடினமானது. இத்தகைய தடைகளைத் தகர்த்து முன்னேறும் பெண்களைக் குறிவைப்பது முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று. மேயர் பிரியா ராஜனுக்கு எதிராகத் திட்டமிட்டு, தொடர்ந்து உருவாக்கப்படும் சர்ச்சைகளை நான் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்.
Every choice made by women in public life shouldn't be met with constant scrutiny and mockery. Breaking into politics in a patriarchal society is tough enough; doing so from an oppressed community is even harder. Targeting women who push through these barriers is completely… https://t.co/vv6dqhQ9kX— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) September 26, 2026
"எந்த ஒரு பெண்ணைப் பற்றியும், யாரும் தவறாகப் பேசுவதை அனுமதிக்க மாட்டேன்" என்று முதலமைச்சர் விஜய் கூறுகிறார். அப்படியிருக்க, தனது ரசிகர்களும், தொண்டர்களும் மேயர் பிரியா மீது இத்தகைய தாக்குதல் நடத்துவதை அவர் ஏன் அனுமதிக்கிறார்?” என பதிவிட்டுள்ளார்.
இதற்கு முன்னதாக, கருப்பு உடையில் காரில் இருந்து ஒரு பெண் இறங்குவது போன்ற வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது. அது த.வெ.க அமைச்சர் கீர்த்தனா தான் என்று பலரும் பரப்பியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.