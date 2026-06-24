சென்னையில் மழைநீர் வடிகால்வாய் பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும் - மேயர் பிரியா உறுதி
சென்னை மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்டம் மேயர் பிரியா தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.
Published : June 24, 2026 at 2:07 PM IST
சென்னை: தேர்தலுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட மழைநீர் வடிக்கால் பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்டம் மேயர் பிரியா தலைமையில் இன்று (ஜூன் 24) ரிப்பன் கட்டட மாமன்றக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் துணை மேயர் மகேஷ் குமார், ஆணையாளர் ஜி.எஸ் சமீரன், நிலைக்குழுத் தலைவர்கள், மண்டலக் குழுத் தலைவர்கள், மாமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தின் கேள்வி நேரத்தில் 38-வது வார்டு கவுன்சிலரும் தண்டையார்பேட்டை மண்டலக் குழுத் தலைவருமான நேதாஜி கணேசன் பேசுகையில், ”தங்களது பகுதியில் தேர்தலுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட மழைநீர் வடிகால்வாய் பணிகள் இன்னும் முழுமையாக நிறைவு பெறாமல் கிடப்பில் உள்ளது” என குற்றம்ச்சாட்டினார்.
புதிய அரசு அந்தப் பணிகளை விரைந்து நிறைவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்ட அவர், இது தொடர்பாக அதிகாரிகள் யாரும் நேரில் வந்து ஆய்வு செய்யவில்லை என தெரிவித்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த மேயர் பிரியா, சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் மழைநீர் வடிகால்வாய் பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்படும் என உறுதியளித்தார்.
கூட்டத்தில் பேசிய மேயர் பிரியா, ”திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்களையே தற்போதைய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. டெல்லியில் நடைபெற்ற நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், திமுக அரசின் சாதனைகள் குறித்து பேசியிருப்பது திமுக அரசின் வெற்றியை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
தொடர்ச்சியான மின்வெட்டு காரணமாக ரியல் ஆட்சியை இழந்து விட்டதாக மக்கள் அதிருப்தியில் இருக்கிறார்கள். தவெகவுக்கு வாக்களித்த மக்கள், ஏன் வாக்களித்தோம் என்ற வருத்தத்தில் இருக்கிறார்கள். இது திமுகவுக்கு ஏற்பட்ட தற்காலிக தோல்வி மட்டுமே, மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைக்கும்” என கூறினார்.
மேலும், சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் கடந்த ஆண்டுகளில் நகரில் பல மேம்பாலங்கள் உட்பட பல்வேறு இடங்களில் வளர்ச்சி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர், மாமன்ற உறுப்பினர்களில் பல்வேறு கேள்விக்கு பதிலளித்தார்.