தமிழ்நாட்டில் மயோனைஸ் தடை மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிப்பு
தமிழ்நாட்டில் மயோனைஸ் பயன்பாட்டிற்கு கடந்த ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி முதல் தடை விதிக்கப்பட்டடது. இந்த தடை உத்தரவு மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 25, 2026 at 8:26 PM IST
சென்னை: பச்சை முட்டையிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மயோனைஸை உற்பத்தி செய்யவும், சேமித்து வைக்கவும், விற்பனை செய்யவும் மேலும் ஓராண்டுக்கு தடை விதித்து தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
துரித உணவுகளான சாண்ட்விச், பர்கர், பீட்சா, ஷவர்மா உள்ளிட்டவற்றை சாப்பிடுவதற்கு பச்சை முட்டையில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் மயோனைஸை உணவுப்பிரியர்கள் விரும்பி எடுத்துக் கொள்கின்றனர். வெள்ளை நிறத்தில் ஐஸ்கிரீம் போன்று இருக்கும்.
இந்த மயோனைஸ், முட்டையின் மஞ்சள் கரு, எலுமிச்சை சாறு, எண்ணெய், உப்பு போன்ற மூலப்பொருட்களைப் பயன்படுத்தி தயார் செய்யப்படும் கலவையாகும். நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த மயோனைஸை சாப்பிட்ட பலருக்கு உடல்நலக் கோளாறு ஏற்பட்டது.
குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டு ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் ஹோட்டலில் தரமற்ற மயோனைஸை சாப்பிட்ட இளைஞர்கள் சிலர் வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களிடம் மருத்துவர்கள் ரத்த பரிசோதனை நடத்தியதில், அவர்களின் உடலில் தீங்கு விளைவிக்கும் சால்மோனல்லா பாக்டீரியா இருப்பதை மருத்துவர்கள் கண்டறிந்தனர்.
இதேபோல், ஹைதராபாத்தில் வசித்து வந்த ரேஷ்மா பேகம் (33) என்பவர் சாலையோரக் கடையில் சாப்பிட்ட உணவால், உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவர், மயோனைஸுடன் மோமோஸ் சேர்த்து சாப்பிட்டதாக கூறப்பட்டது. இதையடுத்து அவர் உயிரிழந்ததால் கடைக்காரர் இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
பின்னர், உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் பரிந்துரையுடன் அங்கு மயோனைஸ் தடை செய்யப்பட்டது. கேரளாவிலும் முட்டையிலிருந்து மயோனைஸ் தயாரிக்கப்படுவதற்கு கேரளா அரசு கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு தடை செய்தது. அதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டிலும் பச்சை முட்டையில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் மயோனைஸை உற்பத்தி செய்யவும், சேமித்து வைக்கவும், விற்பனை செய்யவும் ஓராண்டுக்கு தடை விதித்து உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு அரசு கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 8ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.
மயோனைஸ் தயாரிப்பில் பச்சை முட்டைகளை பயன்படுத்துவதால் சால்மோனெல்லா போன்ற நோய்க் கிருமிகளால் மாசுபடும் அபாயம் அதிகமாக உள்ளதால், உணவு விஷமாக மாற வழிவகுக்கும் என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மயோனைஸுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஓராண்டு தடை ஏப்ரல் 8ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிலையில், மேலும் ஓராண்டுக்கு தடை விதித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.