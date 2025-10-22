சாதி, மதம் எல்லாம் ஓரமா போ... பொள்ளாச்சியில் களைகட்டிய மயிலம் தீபாவளி!

சாதி, மதம் எல்லாம் ஓரமா போ... பொள்ளாச்சியில் களைகட்டிய மயிலம் தீபாவளி!
சாதி, மதம் என எந்த பாகுபாடும் இன்றி இந்த மயிலம் தீபாவளியை மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
Published : October 22, 2025 at 1:47 PM IST
பொள்ளாச்சி: ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கே முன்னுதாரணமாக விளங்கும் வகையில், பொள்ளாச்சியில் சாதி, மதம், மொழி என அனைத்து பேதங்களையும் கடந்து மயிலம் தீபாவளியை பொதுமக்கள் கோலாகலமாக கொண்டாடினர்.
தீபாவளி பண்டிகை கடந்த 20ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. தீபாவளி இந்துக்களின் பண்டிகை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், மயிலம் தீபாவளி என ஒரு பண்டிகை இருப்பது பலருக்கும் தெரியாது. ஆம், பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள வடசித்தூர் கிராமத்தில் தான் ஆண்டுதோறும் இந்த மயிலம் தீபாவளி பண்டிகை பாரம்பரியமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் கொண்டாடப்படும் இந்த மயிலம் தீபாவளியின் சிறப்பு என்னவென்றால், இதில் எந்த சாதி-மத பேதத்துக்கும் இடம் கிடையாது என்பதுதான். ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் வசித்து வரும் இந்த வடசித்தூர் கிராமத்தில் இஸ்லாமிய மக்களே பெருமளவில் வசித்து வருகின்றனர். அவர்களும் மயிலம் தீபாவளியை பிற மதத்தினருடன் சேர்ந்து உற்சாக கொண்டாடுவர். வெறுமனே பட்டாசு வெடிப்பதோடும், இனிப்பு பலகாரங்களை ருசிப்பதுடன் நின்று விடாமல், கொங்கு மண்டல கிராமங்களில் கறி விருந்து உபசரிப்போடு இந்த மயிலம் தீபாவளி கொண்டாடப்படும்.
அந்த வகையில், நடப்பாண்டு மயிலும் தீபாவளியானது, நேற்று (அக்.21) வடசித்தூர் கிராம ஊராட்சி மன்ற அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மைதானத்தில் கொண்டாடப்பட்டது. சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள 18 பட்டி கிராம மக்கள் ஒன்று கூடி இந்த பண்டிகையை கொண்டாடினர்.
இதுகுறித்து வடசித்தூர் கிராம மக்கள் கூறுகையில், "இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்கள் என எந்த பாகுபாடும் இன்றி இந்த விழாவை பாரம்பரியமாக கொண்டாடி வருகிறோம். பொதுவாக, கோயில் திருவிழாக்கள் என்றால் ஒவ்வொரு கமிட்டி அமைப்பார்கள். ஆனால், இந்த விழாவை பொருத்தவரை எந்தவொரு கமிட்டியின் தலையீடும் இருக்காது. கிராம மக்களே ஒன்று கூடி பரஸ்பர சகோதர உறவுகளை மேம்படுத்தும் வகையிலும், இந்தியாவுக்கே முன்னுதாரணமாக இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுகிறோம்.
இந்தியாவில் வேறு எங்கும் இல்லாத ஒரு விழாவாக இந்த மயிலம் தீபாவளி திருவிழா விளங்குகிறது. கோயில் திருவிழா என்றால் பக்தர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்வார்கள். ஆனால், இந்த பண்டிகையில் யார் வேண்டுமானாலும் கலந்து கொண்டு கொண்டாடலாம். கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அதை மறந்து இந்த விழாவில் அனைவரும் ஒன்று கூடி மகிழ்வோம்" என கிராம மக்கள் தெரிவித்தனர்.