மயிலம்: சி.வி. சண்முகத்தின் வருகையால் மாறிய அரசியல் களம்; வெற்றி யாருக்கு?
விஜய்யின் அரசியல் வருகை, மயிலம் பகுதியில் உள்ள இளைஞர்களிடையே ஏற்படுத்திய தாக்கம் முடிவுகளில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எனக் கணிக்கப்படுகிறது.
Published : May 4, 2026 at 11:44 AM IST
மயிலம் (விழுப்புரம்): தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மயிலம் தொகுதியின் தற்போதைய விறுவிறுப்பான நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, மயிலம் தொகுதி ஒரு விஐபி தொகுதியாக மாறியுள்ளது. விழுப்புரம் தொகுதியில் இருந்து மயிலத்திற்கு மாறியுள்ள அதிமுகவின் மூத்த தலைவர் சி.வி. சண்முகம் இங்குப் போட்டியிடுவதால், ஒட்டுமொத்த அரசியல் பார்வையும் இத்தொகுதியின் மீதே குவிந்துள்ளது.
மயிலம் முருகன் கோயில் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 30 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்தத் தேர்தலில் இங்கு சுமார் 80.50 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது.
கள நிலவரத்தைப் பார்க்கும் போது, அதிமுக வேட்பாளர் சி.வி. சண்முகத்திற்கும், திமுக கூட்டணி வேட்பாளருக்கும் இடையேதான் மிகக் கடுமையான நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. சி.வி. சண்முகம் தனது அரசியல் பலத்தை நிரூபிக்க இத்தொகுதியை ஒரு கௌரவப் போட்டியாகக் கருதுகிறார்.
அதிமுக சார்பில் களம் இறங்கியுள்ள சி.வி. சண்முகம், தனது நீண்ட கால அரசியல் அனுபவம் மற்றும் பாமக உடனான கூட்டணி பலத்தை மலைபோல நம்பியுள்ளார். வன்னியர் சமூக வாக்குகள் அதிகம் உள்ள இத்தொகுதியில் பாமகவின் ஆதரவு அவருக்குப் பெரும் பலமாக உள்ளது.
திமுக கூட்டணியைப் பொறுத்தவரை, உள்ளூர் வேட்பாளரை முன்னிறுத்தி 'மண்ணின் மைந்தன்' என்ற கோஷத்துடன் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர். ஆளுங்கட்சியின் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் வெளியூர் வேட்பாளர் என்ற பிம்பத்தை வைத்து அவர்கள் சி.வி. சண்முகத்திற்கு முட்டுக்கட்டை போட முயன்றுள்ளனர்.
இத்தொகுதியின் முக்கியத் திருப்பமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் களம் கண்டுள்ளார். விஜய்யின் அரசியல் வருகை, மயிலம் பகுதியில் உள்ள இளைஞர்களிடையே ஏற்படுத்திய தாக்கம் முடிவுகளில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எனக் கணிக்கப்படுகிறது.
கடந்த 2021 தேர்தலில் இத்தொகுதியை பாமக கைப்பற்றியது. அதற்கு முன் 2016-ல் திமுக வெற்றி பெற்றிருந்தது. இவ்வாறு மாறி மாறி வெற்றி வாய்ப்பைத் தந்து வரும் மயிலம் மக்கள், இந்த முறை ஒரு மூத்த தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பார்களா அல்லது புதிய மாற்றத்திற்கு இடம் கொடுப்பார்களா என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.
நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் பிற வேட்பாளர்களும் கணிசமான வாக்குகளைப் பிரிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, கிராமப்புற சாலைகள் மற்றும் குடிநீர் வசதிகள் போன்ற அடிப்படைத் தேவைகள் இந்தத் தேர்தலில் முக்கியப் பிரதிபலிப்பாக இருக்கும்.
முடிவாக, சி.வி. சண்முகத்தின் அரசியல் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியத் தொகுதியாக மயிலம் மாறியுள்ள நிலையில், இன்று வெளியாகும் முடிவுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.