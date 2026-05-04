​மயிலம்: சி.வி. சண்முகத்தின் வருகையால் மாறிய அரசியல் களம்; வெற்றி யாருக்கு?

விஜய்யின் அரசியல் வருகை, மயிலம் பகுதியில் உள்ள இளைஞர்களிடையே ஏற்படுத்திய தாக்கம் முடிவுகளில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எனக் கணிக்கப்படுகிறது.

Published : May 4, 2026 at 11:44 AM IST

​மயிலம் (விழுப்புரம்): தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மயிலம் தொகுதியின் தற்போதைய விறுவிறுப்பான நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

​2026 சட்டமன்றத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, மயிலம் தொகுதி ஒரு விஐபி தொகுதியாக மாறியுள்ளது. விழுப்புரம் தொகுதியில் இருந்து மயிலத்திற்கு மாறியுள்ள அதிமுகவின் மூத்த தலைவர் சி.வி. சண்முகம் இங்குப் போட்டியிடுவதால், ஒட்டுமொத்த அரசியல் பார்வையும் இத்தொகுதியின் மீதே குவிந்துள்ளது.

​மயிலம் முருகன் கோயில் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 30 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்தத் தேர்தலில் இங்கு சுமார் 80.50 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது.

​கள நிலவரத்தைப் பார்க்கும் போது, அதிமுக வேட்பாளர் சி.வி. சண்முகத்திற்கும், திமுக கூட்டணி வேட்பாளருக்கும் இடையேதான் மிகக் கடுமையான நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. சி.வி. சண்முகம் தனது அரசியல் பலத்தை நிரூபிக்க இத்தொகுதியை ஒரு கௌரவப் போட்டியாகக் கருதுகிறார்.

​அதிமுக சார்பில் களம் இறங்கியுள்ள சி.வி. சண்முகம், தனது நீண்ட கால அரசியல் அனுபவம் மற்றும் பாமக உடனான கூட்டணி பலத்தை மலைபோல நம்பியுள்ளார். வன்னியர் சமூக வாக்குகள் அதிகம் உள்ள இத்தொகுதியில் பாமகவின் ஆதரவு அவருக்குப் பெரும் பலமாக உள்ளது.

​திமுக கூட்டணியைப் பொறுத்தவரை, உள்ளூர் வேட்பாளரை முன்னிறுத்தி 'மண்ணின் மைந்தன்' என்ற கோஷத்துடன் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர். ஆளுங்கட்சியின் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் வெளியூர் வேட்பாளர் என்ற பிம்பத்தை வைத்து அவர்கள் சி.வி. சண்முகத்திற்கு முட்டுக்கட்டை போட முயன்றுள்ளனர்.

​இத்தொகுதியின் முக்கியத் திருப்பமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் களம் கண்டுள்ளார். விஜய்யின் அரசியல் வருகை, மயிலம் பகுதியில் உள்ள இளைஞர்களிடையே ஏற்படுத்திய தாக்கம் முடிவுகளில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எனக் கணிக்கப்படுகிறது.

​கடந்த 2021 தேர்தலில் இத்தொகுதியை பாமக கைப்பற்றியது. அதற்கு முன் 2016-ல் திமுக வெற்றி பெற்றிருந்தது. இவ்வாறு மாறி மாறி வெற்றி வாய்ப்பைத் தந்து வரும் மயிலம் மக்கள், இந்த முறை ஒரு மூத்த தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பார்களா அல்லது புதிய மாற்றத்திற்கு இடம் கொடுப்பார்களா என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.

​நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் பிற வேட்பாளர்களும் கணிசமான வாக்குகளைப் பிரிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, கிராமப்புற சாலைகள் மற்றும் குடிநீர் வசதிகள் போன்ற அடிப்படைத் தேவைகள் இந்தத் தேர்தலில் முக்கியப் பிரதிபலிப்பாக இருக்கும்.

​முடிவாக, சி.வி. சண்முகத்தின் அரசியல் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியத் தொகுதியாக மயிலம் மாறியுள்ள நிலையில், இன்று வெளியாகும் முடிவுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
​மயிலம் தொகுதி
MAYILAM CONSTITUENCY RESULT

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

