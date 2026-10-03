அரசு பேருந்து நடத்துநர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இருவர் கைது
குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் வரை அரசு பேருந்து நடத்துநரின் உடலை வாங்க மாட்டோம் என்று அவரது குடும்பத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : October 3, 2026 at 1:19 PM IST
மயிலாடுதுறை: அரசு பேருந்து நடத்துநர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் ஆனந்ததாண்டவபுரம் வடக்கு தெருவை சேர்ந்த தமிழ்ச்செல்வன் (வயது 45). அரசு பேருந்து நடத்துநரான இவர், திமுகவின் தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கத்தில் செயற்குழு உறுப்பினராக பொறுப்பில் இருந்தவர். கடந்த 28-ம் தேதி இரவு பணி முடிந்து திரும்பிய தமிழ்ச்செல்வனை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் ஆற்காடு சாலையில் வழிமறித்து கொடூரமாக வெட்டி படுகொலை செய்தனர்.
இது தொடர்பாக, மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் சினேகா பிரியா நேரில் விசாரணை நடத்திய நிலையில், தமிழரசனின் உடலை கைப்பற்றிய காவல் துறையினர் பிரேத பரிசோதனைக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, கொலை மற்றும் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவினர்கள்
குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி தமிழ்ச்செல்வனின் உறவினர்கள் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தினர். தொடர்ந்து காவல் துறையினரின் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் மறியலை கைவிட்டு குற்றவாளிகளை கைது செய்தால் தான் உடலை வாங்கிச் செல்வோம் என்று கூறி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, பிரேத பரிசோதனை செய்த உடல் பிணவறையில் வைக்கப்பட்டது. தமிழ்ச்செல்வன் முன்விரோதத்தால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டாரா, இல்லை வேறு ஏதாவது காரணமா என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். இந்நிலையில் சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளைக் கொண்டு 20-க்கும் மேற்பட்டோரை காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
இதனை தொடர்ந்து 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு நபர்களிடம் தனிப்படை காவல் துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் மயிலாடுதுறை அருகே அப்பங்குளம் பகுதியை சேர்ந்த அரசு பேருந்து தற்காலிக நடத்துநர் ராஜேஷ் கண்ணன் (வயது 21), மாதேஸ்வரன்(வயது 23) ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து கொலை செய்தது தெரிய வந்தது.
இருவர் கைது
அக்டோபர் 1-ம் தேதி இருவரையும் தனிப்படை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்செல்வனின் உடலை உறவினர்கள் அன்று மாலையே பெற்று சென்றனர். தொடர்ந்து நடத்திய விசாரணையில் தற்காலிக நடத்துநரான ராஜேஷ்கண்ணா பணியாற்றி வந்த பேருந்தில், தமிழ்ச்செல்வன் நடத்துநராக நியமிக்கப்பட்டதால் வேறு இடத்திற்கு பணி மாறுதலாகி செல்ல விரும்பாத ராஜேஷ் கண்ணா, தமிழ்ச்செல்வனை நேரில் சந்தித்து பணியை தனக்கு விட்டுக் கொடுக்கும்படி கேட்டுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தி முடங்கும் அபாயம்; நிறுவனங்கள் 2 நாட்கள் வேலை நிறுத்தம் அறிவிப்பு!
அப்போது எழுந்த வாக்குவாதத்தில் தமிழ்ச்செல்வன், ராஜேஷ் கண்ணாவின் குடும்பத்தினரை தவறாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த ராஜேஷ் கண்ணா, தமிழ்ச்செல்வனை கொலை செய்ய திட்டமிட்டு அப்பங்குளத்தைச் சேர்ந்த நண்பர் மாதேஸ்வரனுடன் சென்று பணி முடிந்து சீருடையில் வீடு திரும்பிய தமிழ்ச்செல்வனை வழி மறித்து கொடூரமாக அறிவாளால் வெட்டி படுகொலை செய்தது தெரிய வந்தது. தொடர்ந்து, ராஜேஷ் கண்ணா, மாதேஸ்வரன் இருவரையும் கைது செய்த காவல்துறையினர், அவர்களை மயிலாடுதுறை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.