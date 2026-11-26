துபாய்க்கு வேலைக்கு சென்ற இளைஞர் 2 மாதங்களில் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த சோகம்
உயிரிழந்தவரின் உடலை தாயகம் கொண்டு வருவதற்கு அவரது தாயார் மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 6:03 PM IST
மயிலாடுதுறை: துபாய் நாட்டிற்கு வேலைக்கு சென்ற இளைஞர் இரண்டு மாதங்களில் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் தாலுகா சேத்திரபாலபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ் (வயது 30). டிப்ளமோ முடித்த இவர் கடந்த செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி துபாய் நாட்டிற்கு சென்று அங்குள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார்.
இந்த நிலையில், கடந்த நவம்பர் 23-ஆம் தேதி துபாயில் ராஸ் அல் கைமா பகுதியில் ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் 13 பேர் உயிரிழந்ததுடன், மேலும் பலர் படுகாயம் அடைந்ததாக தகவல் வெளியானது. இந்த நிலையில், இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களில் கோவிந்தராஜூவும் ஒருவர் எனவும் தெரிய வந்தது. இந்த தகவலை துபாயில் அவருடன் பணிபுரிபவர்கள் அவரது குடும்பத்தினரிடம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
இதையடுத்து, கோவிந்தராஜூவின் உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அவரது தாய் ராஜவல்லி மற்றும் அவரது உறவினர்கள் மனு அளித்தனர்.
துபாய் நாட்டிற்கு வேலைக்கு சென்ற இளைஞர் இரண்டு மாதங்களில் சாலை விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.