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தலைமை ஆசிரியர் மிரட்டலா? பள்ளியிலேயே விபரீத முடிவை எடுத்த பிளஸ் 2 மாணவிக்கு தீவிர சிகிச்சை

சம்பந்தப்பட்ட தலைமை ஆசிரியர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். மேலும், அவர் மீது பூம்புகார் காவல் நிலையத்திலும் புகார் அளித்துள்ளனர்.

மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை
மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 6:33 PM IST

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மயிலாடுதுறை: தலைமை ஆசிரியர் மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறி, பிளஸ் 2 மாணவி ஒருவர் பள்ளியிலேயே தனது உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயற்சி செய்த சம்பவம் மயிலாடுதுறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா கீழப்பெரும்பள்ளத்தில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 300-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். இப்பள்ளியில் ஆசிரியராக இருந்த இந்திரகுமார் என்பவர், தற்போது பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியராக நியமிக்கப்பட்டு பணியாற்றி வருகிறார்.

இதனிடையே, கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு இப்பள்ளியில் பணிபுரிந்து வந்த ஆசிரியர் ஒருவர் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக, கல்வித்துறை அதிகாரிகளிடம் தலைமையாசிரியர் இந்திரகுமார் புகார் அளித்தார்.

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இதுகுறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தை சேர்ந்த அதிகாரிகள் கடந்த மாதம் பள்ளிக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியருக்கு எதிராக தலைமை ஆசிரியர் இந்திரகுமார் அறிவுறுத்தலின் பேரில் மாணவிகள் பொய்யான புகாரை கூறியது விசாரணையில் தெரியவந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, கல்வித்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்திய மாணவிகளை தலைமை ஆசிரியர் தொடர்ந்து மிரட்டி வந்ததாக தெரிகிறது. இந்நிலையில், இவ்வாறு தொடர் மிரட்டலுக்கு உள்ளான பிளஸ் 2 மாணவி ஒருவர், இன்று பள்ளியிலேயே தனது உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்றார்.

தொடர்ந்து, அங்கிருந்த ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் அந்த மாணவியை மீட்டு மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் கொண்டு சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் பெற்றோர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தகலவறிந்த மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பாலசுப்ரமணியன், அரசு மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று மாணவி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டார். சம்பந்தப்பட்ட தலைமை ஆசிரியர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். மேலும், அவர் மீது பூம்புகார் காவல் நிலையத்திலும் புகார் அளித்துள்ளனர்.

TAGGED:

மயிலாடுதுறை
பள்ளி மாணவி
தற்கொலை முயற்சி
தலைமை ஆசிரியர்
MAYILADUTHURAI STUDENT

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