மயிலாடுதுறை காதல் ஜோடி தற்கொலை விவகாரம் | ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு வன்னியர் அமைப்புகள் ஆர்ப்பாட்டம்

மயிலாடுதுறை காதல் ஜோடி தற்கொலை விவகாரம் | ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு வன்னியர் அமைப்புகள் ஆர்ப்பாட்டம்
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு 20 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டஈடு வழங்குவதுடன், அவரது குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மனு அளித்தனர்.
Published : July 14, 2026 at 8:52 PM IST
மயிலாடுதுறை: காதல் விவகாரத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்ட சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு நீதி கேட்டு, பாமக, வன்னியர் சங்கம் உள்ளிட்ட அமைப்புகளை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் மயிலாடுதுறை ஆட்சியர் அலுவலகத்தை இன்று முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி அருகே அமைந்துள்ள ஒரு கிராமத்தில், கடந்த ஜூன் 30-ம் தேதி 17 வயதான சிறுமியும், அவரை காதலித்து வந்த தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த இளைஞரும் தற்கொலை செய்து கொண்டனர்.
தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த இளைஞர் என்பதால், பெண் வீட்டார் இவர்களின் காதலை ஏற்க மறுத்து, ஆணவக் கொலை செய்ததாக இளைஞரின் உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
தொடர்ந்து, அந்த பெண்ணின் வீடு மட்டுமின்றி அவரது உறவினர்களின் வீடுகள் மற்றும் உடைமைகளையும் இளைஞரின் உறவினர்கள் அடித்து நொறுக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், இதனை கொலை வழக்காகவும், வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழும் பதிவு செய்யக் கோரி விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தின.
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இதையடுத்து, சிறுமியின் தந்தை உள்ளிட்ட 5 பேர் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டனர். தற்கொலைக்கு தூண்டியதாகவும் அவர்களின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு பாமக, மாவீரன் வன்னியர் சங்கம், வன்னியர் சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.
மேலும், இளைஞரின் பெற்றோர் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும், பெண்ணின் பெற்றோர் மீதான வன்கொடுமை வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரியும் இன்று போராட்டம் நடத்த இந்த அமைப்புகள் அனுமதி கோரியிருந்தன.
ஆனால், இதற்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்த நிலையில், மாவீரன் வன்னியர் சங்கம், பாமக, வன்னியர் சங்கம், அகில இந்திய முக்குலத்து புலிகள் கட்சி, அகில இந்திய முக்குலத்தோர் பாசறை ஆகிய அமைப்புகள் மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, காவல்துறையினருக்கும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அமைப்பினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து, பாமக, மாவீரன் வன்னியர் சங்கம் உள்ளிட்ட சங்கங்களின் பொறுப்பாளர்கள் வி.ஜி.கே.மணி, சிற்றரசு தேவர், பாக்கம் சக்திவேல், ஏபிபி ராஜா, ஆறு தேவர், ம.க.ஸ்டாலின், இயக்குநர் மோகன்ஜி உள்ளிட்டோர் மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தனர். "சிறுமியின் குடும்பத்தார் மீது மட்டும் காவல்துறையினர் ஒருதலைபட்சமாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
இதுபோன்ற தற்கொலை வழக்குகளை, ஆணவப் படுகொலை என்று திசைத்திருப்பி போராட்டம் நடத்தி பயனடையும் தலைவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு 20 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டஈடு வழங்குவதுடன், பாதிக்கப்பட்ட அவர்களது வீட்டுக்கு பதிலாக புதிய வீடு கட்டி தர வேண்டும்.
சிறுமியின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். சிறுமியை காதலித்த இளைஞர் தரப்பினர் மீது போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும்" என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை அந்த மனுவில் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தனர்.