நகைக்கடையில் தங்கக் காசுகளைத் திருட முயன்ற மூன்று பெண்கள் கைது
தங்கக்காசுகளைத் திருட முயன்ற மூன்று பெண்களையும் கையும், களவுமாகப் பிடித்த நகைக்கடை ஊழியர்கள் காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
Published : October 18, 2026 at 7:44 PM IST
மயிலாடுதுறை: நகைக்கடையில் தங்கக் காசுகளைத் திருட முயன்ற மூன்று பெண்களை பொறையார் காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், திருக்கடையூர் சன்னதி தெருவில் 'கோல்டன் ஜுவல்லரி' என்ற பெயரில் செயல்பட்டு வரும் நகைக்கடை சுமார் 10 ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகிறது. இந்த நகைக்கடையை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அரபத் முகமது அப்துல்லா (வயது 48) நடத்தி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், கடந்த அக்.16- ஆம் தேதி இரவு நகைக்கடைக்கு மூன்று பெண்கள் வந்துள்ளனர். மேலும், தங்கக் காசுகளை எடுத்துக் காண்பிக்குமாறு கடையில் இருந்த ஊழியர்களிடம் கூறியுள்ளனர். இதையடுத்து, நகைக்கடை ஊழியர் தங்கக்காசுகளை அந்த பெண்களுக்கு காண்பித்துள்ளார். அப்போது, ஊழியரின் கவனத்தைத் திசைத் திருப்பிய பெண்கள், தங்கக்காசுகளை மறைத்ததுடன் தாங்கள் கொண்டு வந்த பித்தளைக் காசுகளையும் மாற்ற முயன்றுள்ளனர்.
இதனைப் பார்த்தக் கடை உரிமையாளர் மற்றும் ஊழியர்கள் அந்த மூன்று பெண்களையும் கையும் களவுமாகப் பிடித்து கடையிலேயே வைத்தனர். பின்னர், இதுகுறித்து நகைக்கடையில் உரிமையாளர், பொறையார் காவல் நிலையத்திற்கு தொலைபேசி வாயிலாகத் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, காவல் ஆய்வாளர் டில்லிபாபு தலைமையிலான காவல்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மூன்று பெண்களையும் கைது செய்தனர்.
பின்னர், அவர்களை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆசகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்த விஜயசாந்தி (வயது 22), லட்சுமி (வயது 19), குமாரி (வயது 45) என்பது தெரியவந்தது.
இதைத் தொடர்ந்து, நகைக்கடை உரிமையாளர் அளித்த புகாரின் பேரில் மூன்று பெண்கள் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், அவர்களை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்பேரில், திருச்சி பெண்கள் சிறையில் அடைத்தனர்.