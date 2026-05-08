காங்கிரஸ் கட்சியினரைத் தாக்கிய திமுகவினர்

காங்கிரஸ் கட்சியினரிடம் கொடிகளைப் பிடுங்கி கீழே போட்டு திமுகவினர் உதைத்ததால் மயிலாடுதுறையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 8, 2026 at 4:12 PM IST

சென்னை: மயிலாடுதுறையில் காங்கிரஸ் கட்சியினரைத் தாக்கிய திமுகவினரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்துள்ள தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப் பெரும் கட்சியாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் உருவெடுத்துள்ள நிலையில் 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில் ஆட்சியமைக்க உரிமைக் கோரி தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கரை நேரில் சந்தித்து தவெக தலைவர் விஜய் எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கடிதம் அளித்திருந்தார்.

என்னும் ஆட்சியமைக்க விஜய்யை ஆளுநர் அழைக்காததைக் கண்டித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களிலும் இன்று (மே 08) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

அந்த வகையில், மயிலாடுதுறை மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் பேருந்து நிலையம் அருகே ஆளுநரை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் மாவட்டத் தலைவர் பானுசேகர் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநருக்கு எதிராகக் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன. இதில் ஏராளமான காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் அமைதியான முறையில் நிறைவடைந்தது. இதையடுத்து காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் கலைந்து சென்ற நிலையில், மாவட்டத் தலைவர் பானுசேகர் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் சிலர் பேருந்து நிலையம் அருகிலேயே குழுவாக நின்று அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்துப் பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.

எதிர்பாராத விதமாக திமுக இளைஞரணி மாவட்ட அமைப்பாளர் மருது மற்றும் திமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர் வின்சென்ட் தலைமையில் திரண்ட திமுகவினர், காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளை திடீரென தாக்கினர். அதே போல் காங்கிரஸ் கொடிகளை கீழே போட்டு திமுகவினர் காலால் எட்டி உதைத்தனர். மேலும், ஆபாசமான வார்த்தைகளால் திட்டினர். இதனால் சில காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சாலையில் கீழே விழுந்தனர்.

திமுகவினரின் தாக்குதலில் காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவர் பானுசேகர், பொறுப்பாளர் ராஜா மற்றும் மணல்மேடு அன்பழகன் ஆகியோர் காயமடைந்தனர். அதனை தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி ஒழிக என்றும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிரான முழக்கங்களை எழுப்பினர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய காங்கிரஸ் மீது திமுகவினரும், திமுகவினர் மீது காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளும் சமூக வலைத்தளங்களில் வார்த்தை மோதலில் ஈடுபட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

