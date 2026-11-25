தருமபுரம் ஆதீனம் ஆக்கிரமித்திருந்த 2 ஏக்கர் அரசு நிலத்தை ஏழை மக்களுக்குப் பட்டா போட்டு வழங்க வேண்டும் - சிபிஎம் பெ.சண்முகம் வலியுறுத்தல்
தருமபுரம் ஆதீனம் உள்ளிட்ட மடங்கள் பல நூறு ஏக்கர் அரசு நிலங்களை எவ்வித ஆவணமுமின்றி ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ளனர் என சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் குற்றம் சாட்டினார்.
Published : November 25, 2026 at 10:24 AM IST
மயிலாடுதுறை: தருமபுரம் ஆதீனம் ஆக்கிரமித்திருந்த நிலத்தை ஏழை மக்களுக்குப் பட்டா வழங்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில், தருமபுரம் ஆதீனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த சுமார் 2 ஏக்கர் நிலத்தை மீட்டு, அவை அரசுக்கு சொந்தமான நத்தம் குடியிருப்பு நிலம் என சீர்காழி கோட்டாட்சியர் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
தற்போது, அந்த இடத்தில் 50-க்கும் மேற்பட்ட வீடற்ற ஏழைக் குடும்பங்கள் குடியேறி வசித்து வருகின்றனர். இந்த சூழலில், அங்குள்ளவர்களுக்கு அந்த நிலத்திற்கான இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியும் நத்தம், அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை அபகரிக்கும் தருமபுரம் ஆதினத்தை கண்டித்தும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக கடந்த ஒரு வாரமாக போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று (நவ.24) சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் அப்குதியில் குடிசைகள் போட்டு குடியேறியுள்ள மக்களை சந்தித்து போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டார்.
அதனைத்தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தருமபுரம் ஆதீனம் உள்ளிட்ட மடங்கள் பல நூறு ஏக்கர் அரசு நிலங்களை எவ்வித ஆவணமுமின்றி ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ளனர். அதிகாரிகளும் அதற்கான ஆவணங்களை பரிசோதிக்காமல் அவை ஆதினத்திற்கு சொந்தமானது எனக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.
அந்த வகையில், வைத்தீஸ்வரன் கோயிலின் மையப்பகுதியில் உள்ள சுமார் 2 ஏக்கர் அரசு நிலத்தைத் தருமபுரம் ஆதீனம் பல்லாண்டு காலமாக அனுபவித்து வந்தது. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலையீட்டிற்குப் பிறகு, இது அரசுக்குச் சொந்தமான நத்தம் நிலம் எனச் சீர்காழி கோட்டாட்சியர் உறுதி செய்துள்ளார்.
இந்த நிலம் ஆதினத்திற்கு சொந்தமான எனக் கூற அவர்களிடம் எந்த ஆவணங்களும் இல்லை. இதனை நத்தம் நிலம் என்றே தற்போது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதினத்தின் இந்த செயல் கண்டிக்கத்தக்கது.
தற்போது சொந்த வீட்டுமனை இல்லாமல் இந்த இடத்தில் குடியேறியுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள், விதவைகள் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு அரசு உடனடியாக நிலத்தை அளந்து பட்டா வழங்க வேண்டும்.
அரசு எங்களின் நியாயமான கோரிக்கை ஏற்று, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், பட்டா வழங்கும் வரை எங்கள் போராட்டம் தொடரும்” என்றார்.
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மதச்சார்பற்ற சக்திகள் அரசுடன் இருப்போம்
தொடர்ந்து, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், ”உச்ச நீதிமன்றத்தின் தவறான தீர்ப்பை அரசு நிறைவேற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மதச்சார்பற்ற சக்திகள் அரசுடன் இணைந்து செயல்படுவோம். செயல்பட வேண்டும் என்றும் இதன் மூலம் கோரிக்கை விடுக்கிறேன்” என்றார்.
மேலும், தமிழ்நாட்டின் சட்டம் - ஒழுங்கு குறித்துப் பேசிய அவர், ”மாநிலத்தில் பெரிய கலவரங்கள் ஏதும் இல்லாவிட்டாலும், அன்றாடம் நடைபெறும் கொலைகள் மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமைகளைக் காவல்துறை இரும்புக்கரம் கொண்டு தடுக்க வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “காவிரி விவகாரத்தில், வடகிழக்குப் பருவமழை பொய்த்துப் போனதால் சம்பா சாகுபடி பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, கர்நாடகத்திடமிருந்து தமிழகத்திற்கு வரவேண்டிய 15 டி.எம்.சி நிலுவைத் தண்ணீரைப் பெற்றுத் தர மத்திய அரசுக்கும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற்கும் தமிழக அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்கள் குறித்து கட்சியின் அடுத்த மாநிலச் செயற்குழு கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்படும்” எனவும் பெ.சண்முகம் தெரிவித்தார்.