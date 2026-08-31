ETV Bharat / state

நேபாள பேரிடரில் தப்பியது எப்படி? 'திக் திக்' நிமிடங்களை பகிர்ந்த மயிலாடுதுறை தம்பதி

நேபாள வெள்ளத்தில் இருந்து தப்பி சொந்த ஊர் திரும்பிய ரெத்தினகுமார், பூங்குழலி தம்பதியினருக்கு மயிலாடுதுறை வட்டாட்சியர் விஜயராகவன் சால்வை அணிவித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.

நேபாள வெள்ளத்தில் இருந்து தப்பி வந்த தம்பதியினர்
நேபாள வெள்ளத்தில் இருந்து தப்பி வந்த தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மயிலாடுதுறை: நேபாள பெருவெள்ளத்தில் இருந்து சாதுரியத்தாலும், அசாத்திய தைரியத்தாலும் தப்பியதாக மயிலாடுதுறையை சேர்ந்த தம்பதி கூறியுள்ளனர். மேலும் என்ன நடந்தது என்ற திக்.. திக்.. நிமிடங்களையும் அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டனர்.

நேபாளத்தில் ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளம் அந்நாட்டையே புரட்டிப் போட்டது. இதில் 900-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்த நிலையில், நூற்றுக்கணக்கான மக்களை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

உலகையே உலுக்கிய இந்த பேரிடரில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பலரும் சிக்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில், பலர் உயிருடன் இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகின. முதற்கட்டமாக காத்மாண்டுவிலிருந்து டெல்லி வழியாக 21 தமிழர்கள் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர். அவர்களுக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அவர்களில் மயிலாடுதுறையை சேர்ந்தவர்களும் அடங்குவர்.

அதாவது, மயிலாடுதுறையிலிருந்து 7 பேர் உள்ளிட்ட 57 நபர்கள் கும்பகோணம் நாகேஸ்வரன் தெற்கு வீதியில் உள்ள சூப்பர் யாத்திரை ஏஜென்சி ஏற்பாடு செய்த யாத்திரைக்கு, மூன்று பேருந்துகளில் 13 நாள் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். இதுபோன்ற சூழலில், நேபாள வெள்ளத்தில் அவர்களும் சிக்கியுள்ளனர்.

நேபாள பேரிடரில் தப்பியது எப்படி? 'திக் திக்' நிமிடங்களை பகிர்ந்த மயிலாடுதுறை தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிலிருந்து மயிலாடுதுறையை சேர்ந்த 7 பேரில் மணிமேகலை, ரெத்தினகுமார், பொன் பூங்குழலி உள்ளிட்ட 21 பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர். அதே சமயம், மயிலாடுதுறை சேர்ந்த உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சிவஞானம், வெங்கட்ராமன் ராஜேஸ்வரி, புஷ்பலதா உள்ளிட்ட 36 பேரின் நிலை குறித்து தற்போது வரை எந்த தகவலும் இல்லை.

இந்நிலையில், மயிலாடுதுறை தில்லை நகரை சேர்ந்த ரத்தினகுமார் (65), பூங்குழலி (61) தம்பதியினர் இன்று சொந்த ஊர் திரும்பினர். அவர்களை உறவினர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர். உறவினர்களை கண்டதும் கண்ணீர் மழையில் நனைந்த அவர்கள், அங்கு நடந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

இதற்கிடையே, அங்கு வந்த மயிலாடுதுறை வட்டாட்சியர் விஜயராகவன், மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் சால்வை அணிவித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார். மேலும், அங்கு சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்க மாவட்ட நிர்வாகம் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருவதாகவும், மற்றவர்களும் விரைவில் வீடு திரும்புவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, நேராக வீட்டின் பூஜை அறைக்கு சென்ற தம்பதியின், தங்களுடன் நேபாளம் வந்த நபர்களும் மீண்டு வர வேண்டுமென பிரார்த்தனை செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: தமிழக பக்தர்கள் ஏன் நேபாளம் செல்கிறார்கள்? இதுதான் காரணமா?

அங்கு நடந்த சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தம்பதி, “நாங்கள் 21 பேரும் கூட்டு முயற்சியால் மலை மேல் ஏறி தப்பி பிழைத்தோம். தனது புடவையின் உதவியால் அனைவரும் மலைக்கு மேலே ஏறினர். ஒருவேளை பேருந்தை விட்டு கீழே இறங்கியதால் 21 பேரும் இன்று உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டோம்” என தெரிவித்தனர்.

மேலும், தன் கணவர் கீழே குதித்து, மேலே ஏற முடியாதவர்களை தன் தோளில் ஏற்றி உதவியதாகவும் தெரிவித்த பூங்குழலி, “பேருந்திலிருந்து கீழே இறங்கி இருந்தால் உயிர் போயிருக்கும், கடவுள்தான் எங்களை காப்பாற்றினார். மண், கல் நிறைந்த கரடு முரடான மலையின் மேல் ஏறி தப்பித்து, பின்னர் அங்குள்ள முகாமுக்கு சென்றடைந்தோம். அங்கிருந்த இந்திய தூதரகம் தங்களை பத்திரமாக மீட்டு தாயகம் அனுப்பியது” எனக் கூறினார். அது மட்டுமின்றி, நேபாளம் அரசு மற்றும் மத்திய, மாநில அரசுகளின் உதவியாலேயே பத்திரமாக வீடு திரும்பியதாக தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

MAYILADUTHURAI COUPLE SHARE FLOODS
நேபாள வெள்ளம்
ESCAPE NEPAL FLOODS
மயிலாடுதுறை
NEPAL FLOODS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.